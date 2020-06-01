Москва выходит на первые прогулки, а магазины укутались пленкой и встречают покупателей

С 1 июня глава города Сергей Собянин объявил о старте нового этапа смягчения ограничений. Несмотря на стабильное ковидное плато, большинство перестали бояться, а потому легализацию прогулок восприняли на ура. Корреспондент «Комсомолки» прошелся по столице в первый день смягчений антикоронавирусных мер.

ДАЕШЬ ДИСТАНЦИЮ!

Первым делом решили навестить парк Сокольники на востоке столицы. Несмотря на рекордные размеры парка, — пятое место в столице, — людей в нем немного. Большинство в масках: даже велосипедисты и бабушки с палками для скандинавской ходьбы.

— Мне 70 лет. Нас, пенсионеров, первых отправили на самоизоляцию. И правильно: несколько моих знакомых по секции «Московское долголетие» тяжело заболели, — рассказывает Анна Григорьевна, сжимая в руках пару спортивных шестов. — Я строго соблюдала, дети продукты на дом заказывали. Гимнастику дома делала. Хорошо, что разрешили гулять и заниматься спортом. Побегу наверстывать пропущенные тренировки.

Люди осторожно жмутся по разные стороны тропинок. О социальной дистанции напоминают сотни плакатов по всему лесу и разметка на плитке в наиболее людных местах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пройтись через парк на пути из магазина решила пожилая чета Николаевых.

— Первый раз за два с половиной месяца вышли! Ничего не нарушаем — гуляем по графику, — улыбаются пешеходы и показывают вырванную из календаря страничку, на которой дни прогулок обведены в кружок.

Кажется, нарушать социальную дистанцию никто и не думает: будто свято чтут оказанное доверие. По дороге к метро вдоль узкой торговой аллеи народу заметно больше, чем в парке. В какой-то момент начинает толпиться народ.

Инстинктивно замедляешь шаг, чтобы не соединиться с толпой. Тут же вспоминается людная Москва. Поневоле задумываешься, что прогулки по графику только до первого столпотворения кажутся странной идей. Если бы все высыпали на улицу, а на радостях все бы обязательно пошли гулять, то толкучка была бы на каждом светофоре, у каждого парка. Держать жизненно важную социальную дистанцию было бы труднее.

НА РАБОТУ КАК НА ПРАЗДНИК

Покупателей ждут непродовольственные отделы. Сотрудницы бутиков с энтузиазмом марафетят стекла, не забывая приклеить объявление про маски и перчатки. В косметических стеллажи укутаны пленкой. Пользоваться пробниками пока нельзя.

Идем по магазинам одежды. Много где начались внеплановые скидки. На входе отделы выставляют антисептики. В примерочных устанавливают обеззараживающие лампы и рециркуляторы воздуха.

— Одежду можно примерить. После повесим на стойку рядом с УФ-лампой и пройдемся горячим парогенератором. После двух месяцев простоя весь отдел вышел на работу как на праздник. Не могу подвести ни своих сотрудников, ни покупателей. Магазины — это для всех очень важно: и экономика, и хорошее настроение, — разоткровенничался менеджер отдела с молодежной одеждой Максим.

Во вновь заработавшую прачечную «Ласка» спешит молодая мама Ульяна Грозенкова. В коляске катит самое дороге — первенца Марка. На нижнюю полку нагрузила пару пакетов вещей.

— Считаю, что ограничения правильно ввели два месяца назад. Рада, что с помощью подвига врачей и правильных мер, удалось снизить число заболевших. Хорошо, что сейчас началось смягчение ограничений. Сможем с сыном гулять наконец.

НА ЗАМЕТКУ

Пять правил прогулок по Москве из указа Сергея Собянин

1. Все жители, включая пожилых и с хроническими заболеваниями, могут гулять. Исключение: больные коронавирусом и те, кому врачи предписали оставаться дома.

2. Пропуска не нужны. Гулять можно везде, но лучше ограничиться радиусом в 2 км от дома. С собой возьмите копию паспорта с регистрацией, договор аренды квартиры. Подойдет фото на телефон.

3. Спортом можно заниматься с 05:00 до 09:00. Весь индивидуальный спортинвентарь — велосипеды, ролики и т. п. — разрешен. На уличных тренажерах пока заниматься нельзя.

4. Гулять с 09:00 до 21:00. Для жителей всех домов составлен индивидуальный график. Его можно найти на mos.ru или в «Яндекс.Карты».

5. На улице обязательно носить маску.