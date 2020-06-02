Погода в Москве 2 – 7 июня: Лето все же будет, скоро потеплеет до +28!

Начало лета москвичей, мягко говоря, не порадовало. Мало того, что май завершился рекордными дождями, заливавшими столицу и Подмосковье трое суток, так и 1 июня погода была словно в октябре. Серо, сыро и холодно.

- Погода хороша разве что для самоизоляции, чтобы не очень хотелось на улицу, - находит хоть какие-то плюсы в этих холодных и мокрых аномалиях начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

В прогнозе погоды в Москве на 2 – 7 июня синоптики Гидрометцентра России обещают плюсы уже вполне реальные. Солнце и +28 градусов!

Вот подробности:

Во вторник, 2 июня, днем +12...+14 градусов, пасмурно и дождь.

В среду, 3 июня, потеплеет до +17...+19 градусов, но по-прежнему облачно и сыро.

В четверг, 4 июня, уже вполне оптимистичные +20...+22 градуса. В облаках появятся просветы, возможны короткие дожди и грозы.

В пятницу, 5 июня, +20...+22 градуса, переменная облачность, местами кратковременные дожди.

В субботу, 6 июня, первый сухой и солнечный день лета! Днем +19...+24 градуса.

В воскресенье, 7 июня, настоящая жара, +28 градусов. Но при этом снова зарядит дождь.

Июнь-2020 в Москве по средней температуре будет близким климатическим нормам, мерзнуть придется только в самые первые дни лета.

АНОМАЛИИ МАЙСКОЙ ПОГОДЫ

3 месячных нормы дождей вылилось в Москве и многих районах Московской области.

160 мм осадков, или 314% месячной нормы, досталось столице за месяц – это рекорд за все 140 лет метеонаблюдений, такого сырого мая еще не бывало.

Самым “мокрым местом” Подмосковья в мае стал Серпухов – ему досталось 140 мм осадков, 300% месячной нормы.

Самой сухой погода была в Черустях – 61,3 мм осадков, или 128% по сравнению с нормой.

На 1,5 градуса холоднее климатических норм оказалась средняя температура в мае.

Весна-2020 по средней температуре за три месяца на 1 градус теплее, чем обычно.