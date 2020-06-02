Чем меньше запретов, тем больше машин: в Москву окончательно вернулись пробки

Во вторник, 2 июня, в Москву окончательно вернулись пробки. Утром в этот день была классическая допандемийная пробка в 4 балла. Чуть позже трафик сократился и значения снизились до 3 баллов. Машины в плотном потоке теснятся на МКАДе, ТТК, Садовом кольце. По мнению экспертов, тенденция по увеличению числа автомобилей сохранится. То есть пробки вернулись навсегда.

- Увеличение автомобильного трафика связано со снятием запретов. С 1 июня заработали непродовольственные магазины, парки, автосалоны. Люди постепенно возвращаются к привычному образу жизни, - прокомментировал "Комсомольской правде " Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД. — Надо сказать, в самые первые дни введения цифровых пропусков трафик снизился в два раза. По сравнению с общественным транспортом, где число пассажиров сокращалось в разные дни до шести раз, это не так много. Сейчас машин по сравнению с тем же периодом прошлого года меньше, примерно на 20 процентов.

Это снижение эксперты связывают с режимом цифровых пропусков. Их пока никто не отменял. Напомним, до 14 июня QR-код необходим для передвижения на любом виде транспорта. Но откуда берутся пробки, если машин все-равно меньше обычного?

- Заторы чаще всего связаны с ремонтом дорог или с ДТП, которые блокируют движение. Несмотря на открытие ТЦ, они пока не стали центрами притяжения большого количества автомобилей, - пояснил Александр Евсин.

По прогнозам, трафик машин увеличится в последний день рабочей недели. В пятницу, 5 июня, в Москве возможны пробки в 5-6 баллов. Традиционный трафик создадут дачники. Напомним, в минувшую пятницу, 29 мая, в столице была пробка в 5 баллов. Такие показатели были зафиксированы впервые после введения режима самоизоляции.

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