Сергей Собянин: Москва может получить первые партии вакцины от коронавируса осенью 2020 года

Москва может получить первые партии вакцины от коронавируса уже осенью 2020 года. Об этом Сергей Собянин сказал 2 июня во время встречи мэров в рамках международного онлайн-саммита "Вместе мы выстоим: большие города против COVID-19" .

- Сегодня в Москве и в России в целом разрабатывают три вакцины, все они очень перспективные. В стооице сейчас на клинические испытания выходит тоже достаточно эффективная вакцина. Надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины - это будет основой безопасности, эффективной борьбы с СOVID, - сказал Сергей Собянин.

Организатором саммита выступил мэр Сеула (Республика Корея) Пак Вон Сун. О перспективах и борьбе с коронавирусом говорили мэр Лондона, губернатор штата Мэриленд (США), главы Анкары (Турция), Бильбао (Испания), Гуаякиля (Эквадор), Киева (Украина), Коломбо (Шри-Ланка) и многие другие.

Мэр Москвы отметил, что пока в городе не появилась вакцина, нужно соблюдать определенный режим. Горожане должны будут беречь здоровье, думать о самосохранении, избегать контактов. Нужно максимально обезопасить работу и проезд в транспорте.

- Все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, чтобы обеспечить нормальную жизнь в городе, - объяснил Сергей Собянин.

В ходе онлайн-встречи представители крупных городов обсудили идею создания межгородской сети, которая позволила бы совместно принимать оперативные меры по борьбе с распространением инфекционных заболеваний.

В рамках онлайн-встречи Сергей Собянин рассказал коллегам, что Москва открывает с каждой неделей все больше и больше предприятий - они возвращаются к нормальному режиму.

- Уже 80% экономики Москвы функционирует в нормальном штатном режиме. Это и продуктовые магазины, возобновлена торговля непродовольственными товарами, продолжается строительство, - сказал Собянин.

Пока остаются закрытыми салоны красоты, фитнес-клубы, театры, стадионы, детские развлекательные центры, кинотеатры и другие объекты.

- Рекомендуем предпринимателям из тех отраслей, которые, к большому сожалению, пока еще вынуждены не работать, заранее подготовиться к своему открытию, - сказал журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он имел в виду изучить требования Роспотребнадзора и заранее приобрести средства защиты.