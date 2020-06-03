Москвич впал в кому до коронавируса и очнулся через два месяца в другом мире

«Куда пропали машины», «что такое пандемия», «почему на улице так мало людей» и «зачем все ходят в масках»: такими вопросами 52-летний москвич буквально завалил своего лечащего врача. Не мудрено. Мужчина два месяца провел в коме и очнулся, кажется, совсем в другом мире.

В Центральную клиническую больницу управделами президента Олег* попал 6 марта. Мужчине предстояла сложна плановая операции по удалению опухоли мозга. Тогда по телевизору уже рассказывали про эпидемию коронавируса в Китае, и про первые шесть случаев заражения в России, но мужчине было не до новостей, он готовился к госпитализации.

- Мы успешно провели операцию, но через шесть дней начались осложнения, и пациент впал в кому. Это была командная борьба за его жизнь. Вылечили пневмонию, были подозрения, что это коронавирус. Но COVID-19 не подтвердился. Состояние было тяжелое, но случилось чудо: спустя два месяца он начал сам дышать. Несколько дней назад мы перевели его из реанимации в отделение, где им занялись реабилитологи. И, честно, сами не ожидали, что он настолько быстро пойдет на поправку. Буквально вчера он сам пришел в мой кабинет, и что вы думаете? Его волновало не его здоровье, а то что происходит в мире, - рассказал «Комсомольской правде» нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов.

Чтобы не шокировать пациента, правду про карантин ему рассказывали дозировано.

- Мы постепенно вводили его в курс дела. Рассказывали, что сейчас передвижение по городу ограничено, что выходить на улицу можно только в масках и перчатках. Но больше всего его волновал запрет на посещение. Он сильно соскучился по жене и никак не мог понять, почему из-за пандемии он должен быть в больнице совсем один, - рассказал Андрей Александрович.

Супруга тоже так соскучилась, что прошла все необходимые тесты на коронавирус. Сейчас женщина навещает мужа, и теперь на все его вопросы о коронавирусе отвечает именно она. Кстати, уже очень скоро изменившуюся Москву Олег сможет увидеть собственными глазами.

- Уже в ближайшие дни мы подготовим его к выписке. Для нас это уникальный пациент. И не только потому, что он вернулся к жизни после долгой комы. Да он прошелся по грани, был на волоске от смерти. Но удивительнее всего, что он показал всем нам, что уснул в одном мире, а проснулся в совершенно другом, - отметил Андрей Реутов.