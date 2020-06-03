В Московской области создали электронный сервис, через который можно узнать о сроках отключения горячей воды

Лето. Приближается время традиционных ежегодных профилактических работ на городских системах водоснабжения. Для этого в жилых домах на время должны отключить горячую воду.

Чтобы жителям было удобнее следить за сроками отключения горячей воды в тех или иных домах, в Московской области создали удобный электронный сервис. Это интерактивная карта. Как рассказал заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин, с ее помощью можно не только выяснить, когда и сколько дней будут проходить ремонтные работы, но и направить какую-либо жалобу.

Эта интерактивная карта находится на сайте mvitu.arki.mosreg.ru и на нее нанесены все более 53 тысяч многоквартирных домов, составляющих жилой фонд Подмосковья. Найти здесь свой дом можно буквально за несколько секунд - в интерфейсе можно выбрать свой городской округ, населенный пункт, улицу и дом. Более того, здесь же можно подписаться на рассылку - система пришлет вам сообщение, предупредит о сроке отключения горячей воды. Сначала за месяц до «дня Икс», затем - за неделю и, наконец, день.

- Важной составляющей этого процесса является своевременное информирование населения и удобство ресурса, - отметил Евгений Хромушин. - Поэтому при разработке карты мы учли мнение ассоциации управдомов, которые приняли самое непосредственное участие в его разработке.

Если же ремонтники затянули со сроками, либо после работ в доме отсутствует теплоснабжение, с помощью карты можно подать заявку и ваше обращение будет направлено в местную администрацию.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса сроки отключения горячей воды были сдвинуты на более поздний срок:

- Ремонтные работы систем водоснабжения в этом году будут проводить с 1 июля по 31 августа.

- В каждом конкретном доме горячую воду отключат не более чем на 14 дней.