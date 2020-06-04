2020-06-04T11:50:11+03:00
Политика

Григорий Дрозд: «Поправки приведут к усилению Конституции»

Экс-чемпион мира по боксу и кикбоксингу считает наиболее важными предложения по поддержанию семьи, демографии и семейных ценностей
Павел ЧЕРНЫШОВ
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1 июля в России пройдет голосование за поправки в Конституцию. На обсуждение граждан вынесены вопросы недопустимости отчуждения территорий, дети становятся важнейшим приоритетом государственной политики страны, властям необходимо защищать историческую правду и ежегодно индексировать пенсии, снимается ограничение по количеству президентских сроков (в целом - 37 направлений).

Многие спортсмены поддерживают изменения, предусмотренные документом.

- Я считаю, что за поправки нужно голосовать, - убежден экс-чемпион мира по боксу и тайскому боксу, президент Федерации тайского бокса Москвы Григорий Дрозд. - Как мне кажется, многие поправки, которые сегодня предлагаются, явно ведут к усилению нашей Конституции и улучшению жизни в стране. Направлены на созидание, поддержание семьи, демографии и семейных ценностей. Лично для меня это принципиально важная история. Поэтому я поддерживаю поправки в Конституцию.

Вопросы может вызывать лишь изменение избирательного законодательства. Например, с 2020 года на федеральных выборах появится возможность голосовать по интернету (на региональных выборах такие эксперименты уже проводились; например, в прошлом году в Москве).

- Классическое голосование на избирательных участках более привычно. Но, учитывая мировые реалии, нам всем необходимо приобретать новые навыки, - отмечает Григорий Дрозд.

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