Павел Крашенинников, сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию: Мне дороги все поправки в Основной Закон. Ценность этого нового пакета - в целостности

- Павел Владимирович, вы будете участвовать в голосовании как сопредседатель Рабочей группы по поправкам в Конституцию, как гражданин, как депутат или как глава Комитета Госдумы по законодательству?

- Голосовать я буду как гражданин, который, в соответствии с законом, имеет такое право. Но, с учетом, конечно, всего того, что у меня в жизни есть – и опыта, ну, и так далее... Я, конечно, понимаю, что это нужно, важно. Но, в первую очередь, это, конечно, гражданский долг для меня лично. Мне кажется, что - даже если человек по закону имеет право голосовать, то у него, как всегда, есть выбор: первое – прийти на участок, второе – не прийти и не голосовать. И, следовательно, тогда кто-то другой будет решать судьбу этой политической кампании, судьбу нашей Конституции. Впрочем, надеюсь, судьба нашего Основного Закона сложится удачно.

- Я думаю, вы наизусть знаете все изменения, которые предполагается внести в Основной Закон. Есть какая-то поправка или ряд новых положений, - самые любимые, что ли, - из-за которых вы сильно переживали, и сейчас переживаете?

- Знаете, все должно работать вместе, в комплексе. Мы можем отдельно выделять какие-то новые положения. Мы можем сделать акцент на какую-то социальную поправку или ту, где говорится о территориальной целостности России, или по поводу прозрачности власти. Но они все должны заработать в единой системе. Для меня это очень важно. Вот мы можем, допустим, взять любой автомобиль и задать вопрос: какая деталь тебе больше нравится – карбюратор, колесо или ручка дверей? Ответ понятен: для того, чтобы машина нормально работала, важна каждая деталь. Мне кажется, наше общество дозрело до того, чтобы инструмент правового регулирования все-таки был более современный, более безопасный, более социальный. Ценность всего пакета поправок - в его целостности.

- Как вы относитесь к электронному формату голосования, считаете ли, что он будет востребован, по крайней мере, в столице?

- Мы знаем, что к нему, как и к любым новым вещам, все-таки есть такая настороженная позиция у многих людей. Мне кажется, что, с учетом того, что этот механизм будет защищаться в ЦИКе, и ЦИК вынесет решение - можно или нет его использовать - и мы также должны будем из этого исходить в оценке его возможностей. Но я все-таки считаю, что Москва у нас - город продвинутый (и столица, и субъект Федерации), и мы знаем, что во многих странах это уже работает. Вот поэтому, мне кажется, что такой механизм, с учетом всех обстоятельств, возможен в Москве и даже нужен. А что касается самих граждан, - обязаловки для них здесь никакой нет, любой может воспользоваться и традиционным способом голосования.

- Ну, а мы начинаем эту нашу рубрику, потому что до голосования по поправкам в Конституцию - меньше месяца. Можно, что называется, уже включать и обратный отсчёт оставшихся дней.

- Да, правильно вы говорите, вот уже и обратный отсчет пошел до дня голосования. Так что, сейчас самое время все обдумать и принять решение - единственно правильное.