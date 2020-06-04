Погода в Москве 5 – 15 июня: в столицу идет 30-градусный зной! И надолго

Рекордные дожди уже стали для москвичей привычным делом. Май 2020 оказался самым мокрым за всю историю метеонаблюдений, побив между делом еще и два суточных рекорда по количеству осадков.

Июнь едва начался, и уже есть новый рекорд по дождям – хоть и не за всю историю наблюдений за погодой (они ведутся в столице почти 140 лет), а за последние 70 лет. В ночь на 4 июня на Москву вылилось от 22 до 26 мм осадков, в зависимости от района. Треть всей месячной нормы!

Столь мощных ливней в этот день не было с 1947 года, с удивлением констатируют в Московском метеобюро. А в центре “Фобос” добавляют: и такого холодного начала лета не случалось уже 70 лет. Первые три июньских дня на 7 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам.

В прогнозах синоптиков о погоде в Москве на 5 – 15 июня – долгожданная летняя жара! Хотя и дожди тоже еще будут.

Прогноз Гидрометцентра России на ближайшие дни:

В пятницу, 5 июня, днем +19...+21 градус. Облачно, с прояснениями. Дожди, местами сильные и с грозой.

В субботу, 6 июня, +22...+24 градуса. И опять местами возможны кратковременные грозовые дожди.

В воскресенье, 7 июня, потеплеет до +25...+27 градусов. Переменная облачность, в некоторых районах Москвы и области - короткие дожди с громом и молниями.

В понедельник и вторник, 8 – 9 июня, наконец-то солнечно и сухо. И уже совсем тепло, +23...+28 градусов.

В среду, 10 июня, солнце раскалит воздух до +31 градуса. Однако не исключены кратковременные дожди.

- На следующей неделе, вплоть до 15 июня, почти каждый день будет около +30 градусов, - поделилась прогнозом с “КП” главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - И во второй половине месяца погода тоже останется летней. Даже если будет не +30, а, скажем, +22 в отдельные дни, - это ведь тоже вполне прилично. С одной стороны, это хорошо. Мы все соскучились по летнему теплу, к тому же избыток влаги после аномальных дождей испарится. Но для метеочувствительных людей резкое повышение температуры станет испытанием, особенно при дефиците кислорода в воздухе. Жара и духота особенно неблагоприятны для сердечников. Да, сейчас мы намерзлись и ждем жары. А после нескольких дней зноя будем радоваться понижению температуры.

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