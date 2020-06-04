Сергей Собянин: Большая кольцевая линия метро готова на 54%

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро перешло через экватор. Готовность будущих станций и тоннелей составляет 54%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил 4 июня во время посещения церемонии завершения проходки правого перегонного тоннеля между станциями «Рижская» и «Савеловская».

- Щит пришел на «Савеловскую». Это один из самых сложных участков, так как проходит под двумя линиями метро, под тремя направлениями железной дороги, под действующими станциями, поэтому требует максимально кропотливой и точной работы. Часть проходки выполняется вручную, остальное тоннеле-проходческими щитами, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что это самый глубокий участок БКЛ – на 75 метров. Проходку уже выполнили на 80% Большой кольцевой линии, и в целом она готова на 54%.

- Этот участок один из самых важнейших – это северо-восток, он соединит Некрасовскую линию, которую мы уже построили, и участок БКЛ от «Делового центра» до «Петровского парка». Таким образом, это уже будет большой полноценный участок.

В планах завершить работы на этом участке в конце 2021 – в начале 2022 года.

Напомним, что строительство участка Большой кольцевой линии метро от станции «Нижегородская» до станции «Савеловская» было начато в 2015 году. Длина участка составляет 14 км, на нем будет семь станций метро: «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща» и соединительной веткой в депо «Нижегородское».

Первый участок от «Нижегородской» до «Лефортово» был открыт 27 марта, до конца года запустят участок от «Лефортово» до – «Электрозаводской», а 2021-2022 планируют завершить строительство участка от «Электразоводской» до «Савеловской».

Строители говорят, что сооружение тоннеля «Рижская – Савеловская» - это одна из самых сложных инженерных задач в ходе строительства БКЛ.

Плюсы нового участка от «Нижегородской» до «Савеловской»:

- улучшить транспортную доступность жителей районов Марьина Роща, Мещанский, Сокольники, Басманный, Соколиная Гора, Лефортово, Косино-Ухтомский и Некрасовка,

- снизить нагрузку на центральные участки Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской и Люблинско-Дмитровской линий метрополитена,

- улучшить транспортную доступность Савеловского и Рижского вокзалов.

Кстати

Длина БКЛ составит 70 км. На ней будет 31 станция и три электродепо. Московская Большая кольцевая линия может стать самой протяженной в мире, обогнав Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км).

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