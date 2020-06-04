2020-06-04T17:29:20+03:00
Общество

Модель обратилась в полицию, обнаружив свои фото на странице эскортниц

Девушка уверяет, что за удаление информации из интернета у нее вымогали 100 тысяч рублей
Андрей АБРАМОВ
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Создателей телеграм-канала подозревают в вымогательстве 100 тысяч рублей у несовершеннолетней.Создателей телеграм-канала подозревают в вымогательстве 100 тысяч рублей у несовершеннолетней.
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Вечером 3 июня в московскую полицию обратилась девушка Мирра (имя изменено). 17-летняя модель пожаловалась, что у нее вымогают деньги за удаление поста в паблике одного мессенджера. По словам девушки, фото сопроводили нелицеприятными комментариями, в которых утверждалось, что она занимается эскортом — времяпрепровождением с мужчинами за деньги.

— Она сообщила, что у нее вымогают 100 тысяч рублей за удаление поста. Пока идет идет проверка, тот пост уже удален, — сообщил kp.ru источник в столичном МВД.

«Рынок шкур» — канал, который специализируется на «сливах» девушек, которые занимаются эскортом. Контент строится по стандартному принципу. Администраторы предлагают подписчикам присылать информацию об эскортницах, а затем выкладывают ее на всеобщее обозрение вместе с личной страничкой «героини». Сообщения при этом никак не проверяются. Однако в истории канала бывали ситуации, когда через несколько дней после публикации они писали опровержение и удаляли пост.

Девушка обратилась в полицию, получив требования от создателей скандального телеграм-канала. Фото: Личный архив

Девушка обратилась в полицию, получив требования от создателей скандального телеграм-канала.Фото: Личный архив

«Комсомольской правде» удалось найти текст того самого поста, который посвящен Мирре. В нем рассказывалось, что девушка занимается эскортом с 16 лет.

— Высокомерная, тратит бабки налево и направо. Всем говорит, что у нее богатые родители. Про эскорт мало кто знает, так как все думают, что это милое дитя, абсолютно нетронутое, но как бы не так. Объездила уже всю Европу и все точки мира. Берет около 1500$ за шесть часов, ввиду того, что молодая, — гласил пост.

Также авторы приписывали ей отношения с известным российский долларовым миллиардером.

Сама Мирра родом из украинского Николаева. Но последние пару лет живет в России. Участвовала в нескольких конкурсах красоты и даже занимала призовые места. Участвовала в модельных показах и снималась для глянца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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