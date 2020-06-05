Новый «Суперпарк» протянется на 20 километров
Проект «Суперпарк Яуза» - действительно супер. Он объединит парки вдоль реки Яузы в единую зону отдыха.
В итоге в столице появится гигантский маршрут (велосипедный и пешеходный) от МКАД до проспекта Мира и «Лосиного Острова». А со временем туда войдет и территория парка в подмосковных Мытищах. Закончить объединение территорий могут уже в 2021 году. Об этом на портале mos.ru сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Как соединят эти территории
- Сквер по Олонецкому проезду (Северное Медведково)
- Певческое поле (территория поймы на участке после пересечения с проездом Дежнева). За 1-м Медведковским мостом располагается большой амфитеатр - эстрадная площадка «Певческое поле» и современная комфортная зона отдыха площадью 34,5 гектара.
- Усадьба Медведково
- Территория бывшей деревни Медведково и одноименной усадьбы (до наших дней не сохранилась) начинается за 2-м Медведковским мостом, на Кольской улице. Сохранилась церковь Покрова Пресвятой Богородицы (нач. XVII века).
Здесь расположен парк с прудом, дорожками, лавочками, зоной для барбекю, детскими и спортивными площадками.
- Юрловский парк (Отрадное и Свиблово)
Расположен на берегу речки Чермянки (приток Яузы). Достопримечательность - превратившийся в пешеходный бывший железнодорожный мост ветки Бескудниково - Лосиноостровская.
- Сквер у Лазоревого проезда
Благоустроенная прогулочная зона у свибловской излучины реки. Рядом усадьба Свиблово.
В парке: прогулочные деревянные настилы с шезлонгами и садовыми диванами, пешеходные мостики, четыре спортплощадки (2 для воркаута). Велодорожка - 3,7 км.
Проект «Суперпарк Яуза» объединит парки вдоль реки Яузы в единую зону отдыха. Фото: stroi.mos.ru
- Сад будущего
На месте бывшей усадьбы Леоново. Здесь находится один из выходов со ст. м. «Ботанический сад».
- Главный ботанический сад РАН
- Парк «Останкино»
- ВДНХ
- Парк «Акведук»
Расположен на проспекте Мира. Главная достопримечательность - Ростокинский акведук.
Это единственная сохранившаяся часть Мытищинского водопровода, построенного в 1779 - 1804 годах (первый в Москве).
- «Лосиный Остров» и парк «Сокольники»
Река возвращается в национальный парк «Лосиный Остров» в том месте, где он граничит с парком «Сокольники». Эту территорию «Лосиного Острова» также называют Яузским лесопарком.
«Суперпарк Яуза».Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Что войдет в маршрут
- Сделают пешеходные дорожки и веломаршруты вдоль реки, например, на участке от станции «Ботанический сад» МЦК до Краснобогатырской улицы;
- обновят пойму Яузы в зоне Ростокинской камвольно-отделочной фабрики;
- расширят переходы и велосипедные проезды под надземными частями проспекта Мира, под эстакадой на проезде Серебрякова проложат пешеходную дорожку и велотрассу;
- построят мост между «Сокольниками» и «Лосиным Островом».
Набережные Яузы благоустроят и соединят единым маршрутом (вверху). В «Суперпарк» войдут несколько уже существующих зон отдыха. На фото внизу: амфитеатр на «Певческом поле». Фото: mos.ru
Справка «КП»
Яуза начинается в подмосковной части «Лосиного Острова», протекает через Мытищи, пересекает МКАД восточнее Осташковского шоссе, направляется дальше вплоть до Богородского шоссе и бывшего завода «Красный богатырь», вытекает с территории района Сокольники и уже становится городской рекой, обрамленной гранитыми набережными.
Протяженность Яузы в черте столицы - 27,6 км.
Площадь «Суперпарка» - около 20 кв. км, протяженность - более 20 км.
Вдоль этих территорий проживает 800 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU