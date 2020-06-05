В Москве летом расцветут около полумиллиона квадратных метров цветников

Этим летом Москву украсят цветники общей площадью около 500 тысяч квадратных метров.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства обновляют цветники во дворах, скверах, парках, на городских площадях и набережных, вдоль основных магистралей, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Сейчас вместо отцветающих тюльпанов на клумбы высаживают бегонии, тагетесы, петунии, агератумы и сальвии".

По его словам, всего озеленители подготовили к сезону более 52 миллионов единиц цветочной рассады. Среди них - более 33 миллионов однолетних растений.

Москвичи смогут полюбоваться самыми красивыми цветниками на Поклонной горе, около Триумфальной арки, возле главного здания МГУ и на Бульварном кольце. В этих местах обычно получаются очень эффектные селфи и фотосессии.

По правилам цветы в Москве традиционно начинают высаживать как только установится постоянная теплая погода. Но в этом году коронавирус вмешался в планы коммунальщиков. В начале весны им удалось украсить только некоторые городские площади. Например, к Дню Победы оформили самый большой цветник Москвы - около Триумфальной арки. Его площадь - примерно шесть тысяч квадратных метров. Здесь более 300 тысяч цветов виолы и 100 тысяч тюльпанов.

По правилам цветы в Москве традиционно начинают высаживать как только установится постоянная теплая погодаФото: Из материалов пресс-службы

В скором времени однолетники разбавят многолетниками. Всего в июле и августе их будет более 1,2 миллиона штук. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Клумбы цветут до осени. А в конце сентября - октябре в Москве начнут высаживать 12,5 миллионов луковиц тюльпанов. Этой красотой горожане смогут полюбоваться весной 2021 года.