2020-06-05T08:42:51+03:00
Общество

В Москве летом расцветут около полумиллиона квадратных метров цветников

Самые красивые клумбы появятся на Поклонной горе и Бульварном кольце
Светлана ВОЛКОВА
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Всего озеленители подготовили к сезону более 52 миллионов единиц цветочной рассадыВсего озеленители подготовили к сезону более 52 миллионов единиц цветочной рассадыФото: Из материалов пресс-службы
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Этим летом Москву украсят цветники общей площадью около 500 тысяч квадратных метров.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства обновляют цветники во дворах, скверах, парках, на городских площадях и набережных, вдоль основных магистралей, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Сейчас вместо отцветающих тюльпанов на клумбы высаживают бегонии, тагетесы, петунии, агератумы и сальвии".

По его словам, всего озеленители подготовили к сезону более 52 миллионов единиц цветочной рассады. Среди них - более 33 миллионов однолетних растений.

Москвичи смогут полюбоваться самыми красивыми цветниками на Поклонной горе, около Триумфальной арки, возле главного здания МГУ и на Бульварном кольце. В этих местах обычно получаются очень эффектные селфи и фотосессии.

По правилам цветы в Москве традиционно начинают высаживать как только установится постоянная теплая погода. Но в этом году коронавирус вмешался в планы коммунальщиков. В начале весны им удалось украсить только некоторые городские площади. Например, к Дню Победы оформили самый большой цветник Москвы - около Триумфальной арки. Его площадь - примерно шесть тысяч квадратных метров. Здесь более 300 тысяч цветов виолы и 100 тысяч тюльпанов.

По правилам цветы в Москве традиционно начинают высаживать как только установится постоянная теплая погода Фото: Из материалов пресс-службы

По правилам цветы в Москве традиционно начинают высаживать как только установится постоянная теплая погодаФото: Из материалов пресс-службы

В скором времени однолетники разбавят многолетниками. Всего в июле и августе их будет более 1,2 миллиона штук. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Клумбы цветут до осени. А в конце сентября - октябре в Москве начнут высаживать 12,5 миллионов луковиц тюльпанов. Этой красотой горожане смогут полюбоваться весной 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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