«Перестройка атмосферных процессов»: синоптики рассказали, что ждет Москву после сильного ливня

На Москву днем 5 июня обрушился сильный ливень. Деревья гнутся, вода скапливается на улицах и на проезжей части.

Москвичи сообщают о сильном ветре и граде в Лосиноостровском и Тимирязевском районе. На западе столицы – осадки похожи на снег. Ливень накрыл и Строгино.

- Погода в Москве стоит переменчивая - то солнце светит, то вдруг набегают черные тучи, гром гремит, и начинает лить. Вот и сегодня, гуляя в Терлецком парке, попали под грозу. Повезло, что рядом оказался навес, где и пережидали ливень, - рассказывает в соцсетях москвичка Валерия Мазурина.

- Ливень в Москве - будто в тропиках оказался. Только холодно, - считает москвичка Юлия Ким.

Несколько деревьев уже повалило на машины, проезжую часть, трамвайные пути и ограждение спортивной площадки. Городские службы находились в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемого ливня и усиления ветра – в ближайшие часы будут устранены последствия непогоды.

Синоптики спешат успокоить, что в выходные москвичей ждет хорошая солнечная погода.

- Перестройка атмосферных процессов уже идет. Грозовых туч становится все меньше. В выходные столбики термометров дотянутся до +24...+27°. А с понедельника придет 30-градусный зной. По предварительным прогнозам, он задержится по меньшей мере до конца рабочей недели, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/783308" frameborder="0"></iframe> Ливень 5 июня в Москве.

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