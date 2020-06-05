2020-06-05T17:15:28+03:00
Общество

Собянин принял решение о комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений

Мэр города рассказал об улучшении экологической ситуации в Москве
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Макет модернизированных Люберецких очистных сооружений на месте работ. Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваМакет модернизированных Люберецких очистных сооружений на месте работ. Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
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За последние десять лет концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере Москвы снизилась почти в два раза. Значительно уменьшились выбросы парниковых газов. Чище стала Москва-река и другие водоемы. В городе было высажено около 8 млн деревьев и кустарников. Об экологии мэр Москвы Сергей Собянин говорил 5 июня во время осмотра работ по реконструкции Люберецких очистных сооружений «Мосводоканала».

- Мы на Люберецких очистных сооружениях проводили большую модернизацию в последние годы, и на 90% удалось снизить неприятные запахи, которые здесь исходили, - напомнил Сергей Собянин.

Сейчас ситуация, по словам мэра города, стала значительно лучше. Но это все равно старые очистные сооружения советского периода. Поэтому власти города приняли решение о кардинальной реконструкции Люберецких очистных сооружений, которые охватывают половину города Москвы. В результате – будет радикально улучшено качество очистки сточных вод, окончательно устранены неприятные запахи.

Люберецкие очистные сооружения занимают территорию площадью 173 га в районе Некрасовка и являются одним из крупнейших предприятий такого рода в Европе. Построены они были в 1966 году. Производительность составляет 3 млн кубических метров сточных вод в сутки.

Как здесь очищают воду? Два способа: механическая и биологическая очистка. Часть очищенной воды дополнительно обеззараживается ультрафиолетовым облучением. Отходы вывозятся на полигон.

До 2023 года пройдет масштабная реконструкция Люберецких очистных сооружений, которая позволит улучшить качество очистки сточных вод. Будет проведена полная автоматизация производственных процессов, повышение энергоэффективности, внедрение безотходных технологий производства. Главная цель - минимизация выбросов дурнопахнущих веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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