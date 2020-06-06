Перестрелки, драки за покойника, миллиарды на взятки: как «чёрные агенты» пытаются захватить рынок похоронных услуг

В семье москвички Евгении Макаровой произошло несчастье - умерла мама. Девушка вызвала в скорую. Потом подтвердят: инсульт.

- Врач сам звонил в полицию, - рассказывает Евгения. - Полицейские приехали очень быстро. В квартире была суета - какие-то люди ходят, заполняют свои бумаги. Дверь, естественно, не заперта. Я звоню знакомым, спрашиваю, что теперь делать. Мне рекомендуют ритуального агента, с которым уже работали, уверены в порядочности, присылают мне его телефон. И вдруг в квартире появляется непонятная молодая женщина и сходу начинает мне рекламировать услуги их ритуального агентства… При этом с момента, когда врач сказал, что мама умерла, прошло буквально десять-пятнадцать минут. Как «ритуальщики» об этом узнали?!

В общем, незнакомку из квартиры выставили. Даже пришлось полицейских об этом попросить. Но она далеко не ушла.

- Едва приехал рекомендованный нам агент, как она снова ворвалась в квартиру и начала устраивать скандал. Слышали бы вы, как она конкуренту угрожала! Нас пыталась убедить, что у него нет лицензии, что он нам сейчас цены на все накрутит. Кое-как от нее избавились.

К сожалению, привычная уже история: «ритуальщики» прибывают в дом, где умер человек, едва ли не быстрее медиков или «копов».

Ситуация мерзкая: все знают, что подобная информация утекает к похоронным агентам через врачей и полицейских. Но схема уже живет много лет и вполне себе процветает.

«ПОДЖИДАЮТ У ПОДЪЕЗДА. РЕЖУТ КОЛЁСА НА МАШИНАХ»

- То, что появилась некая девушка и поссорилась с агентом, которого пригласила семья усопшего - это еще цветочки, - говорит председатель Союза работников ритуальных служб Олег Шелягов. - К нам порой обращаются за помощью в куда более жестких историях. Начинается все примерно как в вашем рассказе: семья выбирает проверенную, легальную фирму, а примчавшимся после «слива» информации «черным агентам» - от ворот поворот. Да, агент попытается немного попрессовать родных умершего человека, но если видит, что ничего не выходит, переключается на конкурентов. Самые серьезные заварушки бывают, если все происходит ночью. По звонку приезжают «друзья» и поджидают агента из конкурирующей фирмы у подъезда.

- Бьют?

- До этого пока не доходит. Оказывают физическое и моральное давление, так скажем. Были случаи, когда демонстративно колеса на машине резали.

- И чего они требуют? Уступить этот заказ?

- Нет, их интересуют более широкие горизонты. Они требуют, чтобы конкурирующая фирма отказалась от заказов в определенных районах. То есть, «черные ритуальщики» пытаются поделить рынок похоронных услуг Москвы на зоны влияния. Я даже не хочу считать этих людей коллегами. Это не ритуальные агенты, это плесень.

По словам Шелягова, такие инциденты бывают регулярно, каждый месяц. И это только те, о которых становится известно профсоюзу. А сколько всего таких стычек случается под окнами у людей, потерявших близких?!

ШАНС ДЛЯ СЛЕДСТВИЯ

О бардаке в похоронной отрасли вновь заговорили после недавнего громкого случая, когда на юге Москвы, прямо во дворе элитного ЖК устроили перестрелку две группы ритуальных агентов. Стреляли из травматических пистолетов и охотничьего карабина «Сайга». В больнице оказались двое раненых - пытались убежать, досталось по спинам и ногам.

Поначалу появилась информация, что там, на Каширке, устроили уличный бой две конкурирующие группировки «ритуальщиков». Однако после допроса выяснилось, что палили друг в друга сотрудники одной и той же фирмы. Точнее, ее головного офиса, который находится в далеком Оренбурге, и столичного филиала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/780924" frameborder="0"></iframe> Cтрельба на юге Москвы.

- По предварительной информации, коллеги не поделили деньги, - сообщил источник в правоохранительных органах. - В результате ревизии выяснилось, что из кассы московского офиса в неизвестном направлении уходят крупные суммы. Приехали разбираться и в процессе разговора начали стрелять.

Правда, сумма, за которую бились похоронные агенты, пока остается в секрете.

На данный момент арестованы три человека. Обвинение им предъявлено по целому букету статей: «Незаконное хранение оружия», «Хулиганство» и «Покушение на убийство».

Резонный вопрос: если у фирмы есть претензии к своим сотрудникам, если ревизия выявила недостачу, чего же они тогда в полицию заявление не написали? Зачем средь бела дня за оружие похватались, как в 90-е?

- В отраслях, где много неучтенного кэша (наличных, - Авт.), такие разборки никуда и не уходили, - говорит Шелягов. - Это ведь не спонтанный конфликт был. К нему готовились. Ну ведь явно человек, который стрелял из «Сайги», не просто так приехал сюда с оружием. Почему не обратились в полицию? А что они там скажут? Мол, мы столько-то денег принимаем без чеков, столько-то платим взятками полиции и медикам за информацию об умерших, а эти негодяи украли у нас деньги?

Станет ли перестрелка началом нового передела рынка ритуальных услуг? Вряд ли. Потому что - внутренние разборки похоронной фирмы. Конечно, хотелось бы верить, что это уголовное дело станет началом расследования о том, как ведутся дела в таких компаниях. Почему там большое количество неучтенных денег, как формируется ценообразование. Сейчас у следствия все козыри на руках. Была бы, как говорится, политическая воля!

СРЕДНЯЯ ВЗЯТКА

По оценкам экспертов, средняя взятка за информацию о каждом только что умершем человеке - 10-15 тысяч рублей.

- Мне рассказывали, что иногда и до 25 тысяч доходит, - продолжает Олег Шелягов. - Но я в таком случае не понимаю, насколько же эти ребята должны цены накручивать, если такие взятки платят?!

- В расходах на похороны, если семья не маргинальная, несколько десятков пунктов, - вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Алексей Сулоев объясняет kp.ru, как устроена одна из схем выкачки денег. - Бальзамирование, покупка гроба, принадлежности для покойного, транспорт, отпевание, поминки... Например, если тело попало в какой-то конкретный морг, родственникам навязывают услуги по бальзамированию у определенной фирмы (средняя московская цена за это - 15-20 тысяч рублей. - Авт.). Если человек говорит: я хочу сделать это в другой фирме, начинается: тогда тело сегодня не получите, мы не можем выписать свидетельство, потому что нужного человека нет на месте. То есть шантажируют, затягивают, чтобы вы не ушли оттуда. Так не должно быть. Но так есть.

За счет таких накруток у одной фирмы «пакет» похоронных услуг может стоить от 30 тысяч рублей, а у другой до 200 тысяч.

О том, что вот-вот появится закон, который наведет порядок, много говорили четыре года назад, в мае 2016-го - после побоища на Хованском кладбище.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом эксперты соглашаются, что в последние годы государственные предприятия навели в отрасли определенный порядок. Но остатки старых серых и черных схем все равно о себе напоминают.

Всегда было интересно, как агенты договариваются с полицейскими и врачами о сливах информации? Прямо вот подходят и в лицо говорят: если узнаешь о «свежем трупе», звони нам? И прайс озвучивают? Возможно, так тоже бывает. Один из участковых, по понятным причинам попросивший не называть его звания и имени, рассказал, как это происходило на участке, где он работал несколько лет назад.

- Да, были участковые, которые за такое брали деньги. Я не знаю, как на них выходили. Лично мне начальник озвучивал: если приехал на адрес, где дома человек скончался, рекомендуй таких-то ритуальщиков. Мол, скажешь, что на рынке много всякого жулья, а вот эти - хорошие. И визитки их давал. То есть, ты должен был заниматься такими вещами, просто потому что руководитель велел. Денег за это не обещали. Разумеется, я от такого всячески отлынивал. Никому я ничего не советовал… - уверяет полицейский.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Сколько агенты тратят на взятки?

Несколько лет назад эксперты озвучивали сумму: на взятки «черные ритуальщики» тратят примерно 1 млрд рублей в год. Насколько эта сумма может быть реальна?

- Такую цифру можно посчитать только очень приблизительно, чеков, как вы понимаете, никто не дает, - говорит Олег Шелягов. - Давайте посчитаем. В среднем в Москве умирает около 10 тысяч человек в месяц. Давайте предположим, что за информацию о половине из них заплатили взятки. Это 5 тысяч человек. Возьмем нижний порог - 10 тысяч рублей. В месяц получается 50 млн. В год - 600 млн. Но если мы будем считать среднюю взятку, по 15 тысяч рублей, то это уже 900 млн. Ну да, что-то около 1 миллиарда рублей…

ВОПРОС - РЕБРОМ

А где обещанный закон?

Эксперты уже много лет жалуются, что в России до сих пор нет нормального закона, который регламентировал бы похоронную отрасль. Действующий был написан еще в 1996 году и, конечно, реальной картины уже давно не отражает.

- Фактически любой желающий может работать хоть директором собственной фирмы по ритуальным услугам, хоть похоронным агентом. Лицензирования нет. Специального обучения никто не требует, - перечисляет Алексей Сулоев.

К слову, из трех задержанных за участие в перестрелке ритуальщиков только один официально числился в фирме, другие двое были «внештатными агентами». Один из товарищей на суде во время ареста заявил, что вообще он электромеханик, а «на заказы» ездит в свободное время. То есть, втюхивать родственникам умерших гробы, услуги бальзамирования и место на кладбище реально может кто угодно. Даже человек с улицы.

О том, что вот-вот появится закон, который наведет порядок, много говорили четыре года назад, в мае 2016-го - после побоища на Хованском кладбище. Напомним, директор кладбища пытался вытеснить с территории шабашников-таджиков, в итоге все закончилось грандиозной дракой со стрельбой и заездами на машинах в толпу. Погибли три человека.

Но по факту закон доделали лишь осенью 2019 года. В Госдуму его передали в октябре. Так он там и лежит. Ждет своего часа. Известно, что в документе четко прописано принципы работы ритуальных служб, порядок предоставления земельного участка для захоронения останков, праха умершего, правила выдачи тела из морга и так далее. Словом, цель проста и благородна - исключить любые коррупционные схемы.

Правда, среди экспертов есть и те, кто считает, что новая кипа документов не станет панацеей.

- Давайте смотреть на вещи объективно, - говорит Олег Шелягов. - Вообще-то взятки, которые платятся за информацию об умерших, и по нынешним законам являются уголовным преступлением. Что-то я ни разу не слышал, чтобы полицейских или медиков судили за их связи с ритуальщиками.