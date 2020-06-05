Устав от карантина, ринулись за витаминами: как в Москве работают ярмарки выходного дня

От всех этих ароматов голова идет кругом! После многодневного заточения хочется купить и съесть всё! От рязанского мягкотелого укропа до краснодарского шалфейного мёда.

ЭЙ, РЕДИСКА, ПРЫГАЙ В МИСКУ!

Еще продавщицы все хитренькие такие. Одна заприметила, что у меня глаза разбегаются. Что душа у меня как птица в клетке. А слюнки как у голодного пса. И давай зазывать ласково:

- Молодой человек! Вы посмотрите, какая редиска. Аж полыхает огнем. А огурчики. А лучок. В супермаркете такой не найдете. Клубничка тоже свежая. Краснодарская. Шпинат, укропчик, петрушка…

Я преклонился перед дарами природы, глубоко вдохнул и окончательно потерял покой. Мне, говорю, вот этого пару пучёчков, и вот этого тоже. А еще вон того... Тоже пару... Или лучше три…

Все эти пахучие растения слились в моих глазах в единую пеструю массу. Так, что я даже не понимал толком, что покупаю. Стою и тыкаю пальчиком наугад. А продавщица стоит довольная. Упивается очередной победой. Хотя самой улыбки из-за защитной маски не видно. Да только глаза куда деть?

К жизни меня вернул фотокорреспондент «КП» Миша Фролов. Буквально по щекам колошматил. Так, говорит, все деньги здесь оставишь, а мы, если помнишь, пришли сюда не за этим.

С 5 июня в Москве открылись 82 ярмарки выходного дня. Это такие временные шатры, в которых торгуют всякой вкуснятиной - медом, черешней, выпечкой, икрой, хлебом (без дрожжей, сахара и разрыхлителей), свежим фермерским мясом, абрикосами, овощами... Обычно уличные мини-рынки в столице начинают открываться в марте, но в этом году пандемия спутала все графики.

Работают ярмарки с восьми утра до девяти вечера - в пятницу, субботу и воскресенье. Перечень адресов можно найти на сайте - fair.mos.ru.

ПЕРЧАТКИ МЕНЯЮТ РАЗ В ТРИ ЧАСА

Конечно, в контексте нынешней ситуации у торговли есть свои нюансы. Перед входом на ярмарку в Старокирочном переулке (ст. м. «Бауманская») висит сразу несколько объявлений: «Вход без масок и перчаток запрещен».

Тут же дежурят два охранника. И следят, чтобы правило выполнялось. Пробовать вкусняшки тоже нельзя. По понятным причинам. Продавцы, помимо прочих средств защиты, надевают на голову прозрачную сферу, похожую на маску сварщика. Неудобно, а что делать.

Антисептик есть не только в каждом лотке, но и в бесплатных биотуалетах. Доступных, кстати, и покупателям тоже. С учетом того, что все кафешки закрыты (а они в этом смысле часто спасали), это приятный бонус.

Неподалеку отдельно стоят несколько баков, в которые выбрасываются использованные перчатки и маски. По словам продавцов, менять средства индивидуальной защиты их заставляют раз в три часа (причем строго - администратор ярмарки проходит вдоль торгового ряда и следит).

С 5 июня в Москве открылись 82 ярмарки выходного дня.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В глаза бросаются пустые столы, за которыми никто не торгует. Занято, пожалуй, всего лишь 30 процентов от всей полезной площади. Фермеры объяснили - проблема кроется в домашних регионах, где всё это выращивается.

- Москва пошла навстречу - и приехать на ярмарку ничего не мешает, - пояснил один мужчина, торгующий овощами. - А вот дома вас, как приехавшего из столицы, сразу посадят на двухнедельный карантин. И поэтому многие не приехали. Жить тут до осени и работать смысла нет. Потому что ярмарка открыта три дня в неделю. Да и за товаром нужно ездить. Он у многих скоропортящийся.

Так что если в регионах введут послабления (на что владельцы крестьянских хозяйств очень надеются) и отменят карантин для тех, кто только что прибыл из столицы, ярмарки выходного дня в Москве станут шумнее, а ассортимент шире.

ГОТОВЫ ХОТЬ НА РУКАХ СТОЯТЬ, ЛИШЬ БЫ ШЛА ТОРГОВЛЯ

И все-таки это именины сердца. Я довольно долго держался, и вот опять поплыл от всех этих ароматов и красок…

Очередная продавщица по имени Самира демонстрирует клубнику, которая стоит 200 рублей за килограмм.

Я интересуюсь, почему так дешево. Краснодарская стоит 350.

- Не знаю, - говорит. - Наша такая же сладкая.

По словам Самиры, для ее семьи открытие московских ярмарок - настоящий праздник. Дома, в Дагестане, своя земля, теплицы. Всё растёт как на дрожжах, поспевает. А сколько труда в это вложено... И вдруг все рынки закрывают (работали только стационарные рынки, но там нужно платить за аренду места, вот фермеры и ждали открытия городских ярмарок, ведь на них все места предоставляются бесплатно - прим. авт).

- Ходить в наморднике не очень-то и удобно, - подхватывает еще один предприниматель, услышав наш разговор. - Но мы готовы ходить вверх ногами. И терпеть любые неудобства. Лишь бы продать товар и заработать на хлеб.

По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, на ярмарках выходного дня в столице работает около 2 тысяч продавцов из более чем 40 регионов России.

Работают ярмарки с восьми утра до девяти вечера - в пятницу, субботу и воскресенье.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ПОЧЕМ

Выборочно (наугад) мы переписали несколько цен с ярмарки в Старокирочном переулке:

Краснодарская клубника, 1 кг - 350 руб;

Пучок укропа - 40 руб;

Редиска (в пучке штук 12) - 100 руб;

Лук зеленый (пучок) - 40 руб;

Морковь, 1 кг - 150 руб;

Чай «Той», 150 гр - 200 руб;

Лапша для супа, 500 гр - 120 руб;

Огурцы «Луховицкие», 1 кг - 150 руб;

Болгарский перец зеленый, 1 кг - 180 руб;

Икра сельди, 1 кг - 800 руб.

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