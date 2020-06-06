Литры санитайзера и бесстрашные литераторы: На Красной площади открылась первая после карантина книжная ярмарка

Книжная ярмарка на Красной площади, знаменующая собой первое послепандемийное культурное событие в мире, открылась 6 июня в 12 часов дня".

Я шел от метро и мне то и дело попадались бабушки с сумками. Они стояли, не двигаясь, повернувшись на восток, в сторону Александровского сада. Выражением лиц они напоминали героя картины "Не взяли на рыбалку".

Вообще-то сайт "Красной площади" честно предупреждал, что из здравоохранительных соображений читателям старше 65 лучше остаться дома. Но пожилые читательницы надеялись на авось.

Синие павильоны для измерения температурыФото: Михаил ФРОЛОВ

У входа на Красную площадь установили сложную систему из заградительных линий. Сначала полиция, затем - синие палатки с термометрией, затем - металлоискатели под синими козырьками на случай дождя. (Погода пугала ливнем, но обманула).

"Уважаемые гости книжной ярмарки. Соблюдайте дистанцию. Для прохода на мероприятие регистрируйтесь на сайте книжная ярмарка точка рф", - гудел в громкоговоритель полицейский.

Соблюдая дистанцию, посетители стояли друг за другом и растерянно переглядывались:

- А что делать-то?

- А если не зарегистрировался?

- Домой что ли идти?

- Зарегистрируйтесь на сайте книжная ярмарка точка рф, - гудел чуть ли не в ухо полицейский.

Меньшинство догадывалось, что надо сделать. Большинство продолжало оглядываться и пожимать плечами, как во время разминки на физ-ре.

Миновав три заградительных кордона, я оказался на финишной прямой.

(Вообще-то сайт ярмарки и "Комсомольская правда" предупреждали миллион раз, что, прежде чем идти на ярмарку, нужно зарегистрироваться на сайте).

Все обрабатывалось дезинфицирующими средствамиФото: Михаил ФРОЛОВ

Без китайцев не по-русски

Шатров на площади оказалось гораздо меньше, чем в прошлые годы. Но зато посередине образовалась огромная улица, по которой прогуливались осовевшие от пандемии граждане в масках. Женщины выглядели загадочными и помолодевшими. Мужчины выглядели необычно. Накатывающий волнами ветерок поднимал вверх их седые длинные пряди.

Я заглянул в первый шатер. Он назывался "Библиотеки Москвы". Лектор в маске рассказывала о том, как разработать красивую подпись.

С обратной стороны стенда располагались девушки с микрофонами и вели прямую трансляцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/783501" frameborder="0"></iframe> На Красной площади открылся ежегодный книжный фестиваль.В рамках трехдневного мероприятия посетители смогут ознакомиться с книгами более 200 издательств, а также увидеть выступления артистов театра, музыкантов и писателей. Многое из программы будет транслироваться онлайн.

По соседнему шатру пятился задом корреспондент "Первого канала" и громко говорил в микрофон текст репортажа, стараясь не мешать лектору рассказывать про новую кулинарную книгу.

В третьем шатре сверкало что-то большое и рыжее и я понял, что там сидит писатель Григорий Служитель и рассказывает про книгу "Жизнь Савелия".

Также я обратил внимание, что еще в каждом шатре на видном месте, как пожарный гидрант, красуется бадья с санитайзером.

Я протянул руку к санитайзеру, но в этот момент в меня впечатался крадущийся задом корреспондент "Первого канала". Он повернулся, побрызгал на руки и на микрофон и продолжил путь назад, к главной сцене.

В этом году на книжной ярмарке было немноголюдноФото: Михаил ФРОЛОВ

- Меня зовут Любовь Одудовская, - представилась библиотекарь из Зеленограда. - Я раздаю справки. За утро уже шесть справок раздала. Спрашивают, когда откроются библиотеки. Отвечаю, что этого никто не знает.

Я пошел по книжным рядам. Вдоль них, заложив руки за спину, прохаживались полицейские и специальные люди в синих перчатках, защитных экранах и надписях на спинах.

"Чтение детерминирует вербальную аддитивность", - интриговала спина одной такой женщины.

- Простите, вы не знаете, что такое "детерминировать вербальную аддитивность"? - спросил я у женщины.

- Не знаю. Посмотрите в гугле, - объяснила она.

У лотка с книгами издательства "Фантом" я встретил книжного обозревателя Константина Мильчина в беспрецедентных средствах защиты. Он был в маске, в защитном экране и в густой рыжей бороде под экраном. Костя взял в руки книжку Бакмана "Вторая жизнь Уле" и сказал:

- В фильме по этой книге снимался мой большой друг. Мы очень огорчились, когда фильм не взял "Оскара".

Продолжив осмотр книжных рядов, я обратил внимание, что они буквально уставлены книгами Дмитрия Быкова.

Социальную дистанцию соблюдать было трудноФото: Михаил ФРОЛОВ

Две женщины, присматривавшие книги Елены Крыгиной в издательстве "Бомбора", рассуждали о пользе масок для лица.

- Все спрашивают, что делать с носогубным треугольником, так вот же решение, - говорила одна.

- Да, надел маску и все в порядке, - с жаром подхватывала подружка. Со мной мужчины в магазинах знакомиться стали.

Встретилась писатель и литературовед Татьяна Гуревич. Она посетовала, что Красная площадь без китайцев выглядит как-то совсем не по-русски и посоветовала покупать книги по сто рублей в магазинчике Cheapcherrybooks.

Я заслушался и едва не споткнулся о двух молодых людей, восседавших прямо на брусчатке. Молодые люди купили книгу "Аттракцион свободы" про то, как по всему миру исчезают дети. Презентацию книги проводили ее авторы: Филипп Дмитриев и Мирра Гельд.

Посетительницы книжной ярмарки.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вместо фудкортов - рестораны на вынос

Когда я добрел до Главной сцены - там все было уже в разгаре. Майя Кучерская рассказывала о прозе одного из трех лауреатов, работающего сотрудником правоохранительных органов. Майя советовала автору дистанцироваться от своего героя. Кстати, Майя выглядело хорошо и постриженно. Было видно, что она нарушала изоляцию или ездила стричься в Подмосковье. Постриженно выглядел и председатель жюри Сергей Шаргунов.

В кулуарах член жюри Вера Полозкова, не боясь инфекции, обнималась со всеми знакомыми и даже незнакомыми гражданами, кто просто пришел, чтобы Вера подписала книжку стихотворений.

После подведения итогов главный экран главной сцены заняли юные чтецы конкурса "Живая классика" под руководством Марины Смирновой.

Солнце припекало. Фудкортов на площади ожидаемо не оказалось, поэтому я вышел, чтобы купить воды.

Блюстители порядка тоже прошлись по книжным рядамФото: Михаил ФРОЛОВ

На лавочках улицы Никольской тут и там сидели отдыхающие. Они пили воду, ели буррито, лепешки, шашлыки и разную снедь, которую продавали только на вынос в открывшихся кафе и ресторанах.

Я попил водицы, съел круассан и вернулся назад. Потому что сегодня на площади будет еще несколько ярких событий. Во-первых, Ксюша Жукова приглашала молодых и невезучих поэтов, которым не перепал "Лицей", выступить на поэтическом марафоне "Да".

Во-вторых, на «Детской площадке» писатель Андрей Усачев и директор РГДБ Мария Веденяпина объявляли о начале приема произведений на соискание премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского.

Большая бочка, которую катили на покойного Успенского родственники, до Красной площади не докатилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/783484" frameborder="0"></iframe> Книжная ярмарка в столице.Михаил ФРОЛОВ

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