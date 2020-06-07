Кино в честь Дня России и прогулка с роботом-экскурсоводом: фестиваль «Московские сезоны»

В столице продолжается фестиваль «Московские сезоны дома». Москвичам предлагают участвовать в образовательных и развлекательных онлайн-проектах. На предстоящей неделе взрослых и детей зовут отпраздновать День России. Что будет? Множество мастер-классов - кулинарных, спортивных и творческих, а также литературные чтения. Вся информация и видеоролики будут в социальных сетях Instagram, Facebook, VK, «Одноклассники».

Подарки и литературные чтения

Новый выпуск программы литературных чтений «Москва на страницах книг» выйдет в понедельник, 8 июня, в 13.00. Специально для проекта актер Сергей Чонишвили прочитает отрывок из рассказа Антона Чехова «В Москве на Трубной площади».

- Слушатели отправятся в путешествие во времени (почти на 150 лет назад) попадут на птичий рынок возле Рождественского монастыря и смогут узнать, что было на прилавках, и послушать, о чем говорили покупатели и продавцы, - рассказывают организаторы.

В преддверии Дня России можно будет посмотреть два документальных фильма:

- 10 июня в 12.00 - «Дикие и свободные». Красивый фильм о спасении диких животных, населяющих разные уголки России от Чукотки до Южной Сибири,

- 11 июня в 12.00 – фильм «Гранд Макет Россия». Фильм о достопримечательностях нашей страны, как россияне учатся, путешествуют, женятся, тушат пожары, отдыхают в парках развлечений.

Еще один подарок ко Дню России ждет маленьких и взрослых подписчиков – 12 июня в 11.00 состоится онлайн-экскурсия робота Клиоши, который одновременно является экскурсоводом и экспонатом Музея современной истории России.

Мастер-классы и тренировки

Начиная с 9 июня в соцсетях проекта будут появляться интересные мастер-классы и тренировки.

- каждый день в 9.00 эффективные упражнения для домашних тренировок продемонстрирует Таня Россман, которая является и ога-тренером,

- мастер-классы от повара Екатерины Кокоревой: 9 июня готовим белый шоколад, 11 июня – пирожные «Цветные монстрики», а 13 июня – легкий фруктовый салат в вафельном рожке. Начало - в 13.00,

- мастер-классы для дома: 9 июня в 14.00 научимся создавать градиент с помощью туши, а 10 июня 15.00 Юлия Холманова расскажет и покажет, как смастерить оригинальную вазу из обычных стеклянных банок,

- новые рецепты полезных блюд для летнего обеда или ужина: 11 июня в 11.00 готовим салат с яйцом пашот, а 12 июня в 15.00 - стир-фрай с курицей и свежими цукини.