2020-06-07T22:14:30+03:00
Общество

Московские парки пришлось закрыть из-за большого количества гуляющих

Ранее столичные власти предупреждали, что это произойдет, если людей на территории будет слишком много
Семен ЕЛЕНИНАлиса ТИТКО
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Только открывшиеся парки пришлось вновь закрыть для посетителейТолько открывшиеся парки пришлось вновь закрыть для посетителейФото: Иван МАКЕЕВ
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Сегодня вечером некоторые столичные парки вынуждены были закрыть свои входы, чтобы сдержать потоки гуляющих москвичей. В частности, так пришлось поступить администрации парка Царицыно. Погода в воскресенье выдалась на загляденье - плюс 28 градусов. Горожане тут же отправились гулять в привычные и популярные места. Но в Москве, напомним, по-прежнему действует режим самоизоляции. Хоть и с оговорками. Да, парки открыли, но все-таки горожане обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить в общественных местах защитные маски.

Москвичи отправились гулять в парки Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичи отправились гулять в паркиФото: Иван МАКЕЕВ

- В парке - хорошо, все цветет. Мы пришли в парк около 15.00, - рассказала kp.ru москвичка Ольга. - Людей было много, как в лучшие времена. гуляли, кормили белок - они не боялись людей, а потом около 17.00 по громкой связи стали говорить, что парк закрыт на вход, потому что уже очень много людей на территории - реально пришли и семьи с детьми, и на велосипедах многие катались. Прямо очень много людей. Но тех, кто уже пришел, не выгоняли. Просили только соблюдать социальную дистанцию.

Отличная погода выгнала людей на улицы Фото: Иван МАКЕЕВ

Отличная погода выгнала людей на улицыФото: Иван МАКЕЕВ

То же произошло и в Парке Горького. Там в какой-то момент так же закрыли входы, горожан перестали впускать. Довольно большому количеству людей пришлось стоять, ожидая, когда с территории парка выпустят приличное количество гуляющих, чтобы запустить других желающих.

Люди успели порадоваться прогулкам в парках только один день. Фото: Иван МАКЕЕВ

Люди успели порадоваться прогулкам в парках только один день.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Охрана просила разойтись, не создавать толпу. Но большинству - хоть бы хны, - сообщил нам очевидец Роман Яремчук.

Напомним, московские парки были открыты после долгого перерыва 1 июня. До сегодняшнего дня за почти неделю подобных эксцессов замечено не было.

Соскучившиеся по прогулкам горожане делали фото первой прогулки в парке этим летом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Соскучившиеся по прогулкам горожане делали фото первой прогулки в парке этим летом.Фото: Иван МАКЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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