В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна

В Москве неизвестный открыл стрельбу в районе Ломоносовский, сообщает источник KP.ru.

Стрельбу подтвердили в МВД.

Мужчина предположительно стреляет из охотничьего ружья из окна в одном из домов на улице Строителей. Он попал в автомобиль каршеринга и случайному прохожему в ногу. Ему оказывается медицинская помощь. По предварительной информации, стрелявший пьян.

Информации о пострадавших пока не поступило.

В полицию с сообщением о том, что кто-то стреляет из квартиры по прохожим, обратились очевидцы и соседи.

Ранее сайт KP.ru сообщал о перестрелке из автоматов на территории жилого комплекса на Каширском шоссе. Тогда был ранен дробью случайный прохожий. После перестрелки в Москве объявили план "Перехват". Полиция объявила розыск скрывшихся с места стрелявших. Разыскивают автомобили Mercedes, Ford, Toyota.