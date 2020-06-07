2020-06-07T23:42:01+03:00
Происшествия

В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна

Мужчина стреляет из охотничьего ружья
Ася КУЗНЕЦОВА
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Неизвестный на Юго-Западе Москвы открыл стрельбу из окнаНеизвестный на Юго-Западе Москвы открыл стрельбу из окнаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Москве неизвестный открыл стрельбу в районе Ломоносовский, сообщает источник KP.ru.

Стрельбу подтвердили в МВД.

Мужчина предположительно стреляет из охотничьего ружья из окна в одном из домов на улице Строителей. Он попал в автомобиль каршеринга и случайному прохожему в ногу. Ему оказывается медицинская помощь. По предварительной информации, стрелявший пьян.

Информации о пострадавших пока не поступило.

В полицию с сообщением о том, что кто-то стреляет из квартиры по прохожим, обратились очевидцы и соседи.

Ранее сайт KP.ru сообщал о перестрелке из автоматов на территории жилого комплекса на Каширском шоссе. Тогда был ранен дробью случайный прохожий. После перестрелки в Москве объявили план "Перехват". Полиция объявила розыск скрывшихся с места стрелявших. Разыскивают автомобили Mercedes, Ford, Toyota.

ИСТОЧНИК KP.RU

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