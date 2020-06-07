2020-06-07T23:39:20+03:00
Происшествия

На юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим, есть раненые

К многоквартирному дому на улице Строителей стянуты силы полиции
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Мужчина стрелял по прохожим из ружьяМужчина стрелял по прохожим из ружьяФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

К жилому дому на улице Строителей, 5к3 стянуты силы полиции. Вечером в воскресенье, 7 июня, очевидцы сообщили в дежурную часть, что один из местных жителей открыл стрельбу по прохожим прямо из окна своей квартиры. Соседи вызвали полицию.

- Тип оружия, из которого велась стрельба, пока не установлен, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются.

Все произошло около 22:00.

- По предварительной информации, мужчина начал стрелять по машине каршеринга из охотничьего ружья, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Известно, что ранены два человека - у мужчины прострелено бедро, женщина ранена в руку. Это случайные прохожие. В момент выстрела люди разговаривали около подъезда. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Стрельба велась из окна на втором этаже. Стрелка многие жители пятиэтажки прекрасно знают. Дмитрию Павлову около пятидесяти лет. Какое-то время он был старшим по дому. Судя по всему, сейчас он находится в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, охотничий карабин «Сайга», из которого он палил, официально зарегистрирован.

Сейчас с Павловым ведут переговоры через дверь. Но он до сих пор отказывается открывать. Судя по всему, полицейский спецназ готовится брать квартиру штурмом.

Кстати, сегодня в Москве уже стреляли - в Восточном Бирюлево во время ссоры трех соседей один из мужчин выхватил травматический пистолет и с расстояния в несколько метров выстрелил оппоненту в голову. Пострадавшего увезли в больницу. Стрелка поймали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Минюст подтвердил законность указов Собянина
Места для пикников пока не будут работать в парках Москвы
Раскрыта новая схема воровства модной одежды
Около 400 московских рестораторов смогут оформить арендные каникулы
Цена на маски в метро снизилась до 20 рублей
Число заболевших коронавирусом в Москве на 4 июня 2020 года составило 187 216 человека
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 4 июня 2020 года составило 41 191 человек
Легендарная фехтовальщица Галина Горохова призывает голосовать за поправки в Конституцию
Названа причина гибели мужчины с ребенком на руках
В Подмосковье за два дня может выпасть месячная норма осадков
В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада
Более 3,8 млн литров антисептика израсходовали на обработку транспорта в Подмосковье
Чемпион мира по пауэрлифтингу погиб после конфликта с женой
Лже-врачи ограбили пенсионерку после визита скорой помощи
В Подмосковье откачивают воду с дачных и приусадебных участков
Главный педиатр Москвы призвал ограничить использование гаджетов в период изоляции
Москвичам рассказали, как продлить проездной после 14 июня
Вестибюли пяти станций московского метро открыли 1 июня