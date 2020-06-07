На юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим, есть раненые

К жилому дому на улице Строителей, 5к3 стянуты силы полиции. Вечером в воскресенье, 7 июня, очевидцы сообщили в дежурную часть, что один из местных жителей открыл стрельбу по прохожим прямо из окна своей квартиры. Соседи вызвали полицию.

- Тип оружия, из которого велась стрельба, пока не установлен, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются.

Все произошло около 22:00.

- По предварительной информации, мужчина начал стрелять по машине каршеринга из охотничьего ружья, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Известно, что ранены два человека - у мужчины прострелено бедро, женщина ранена в руку. Это случайные прохожие. В момент выстрела люди разговаривали около подъезда. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Стрельба велась из окна на втором этаже. Стрелка многие жители пятиэтажки прекрасно знают. Дмитрию Павлову около пятидесяти лет. Какое-то время он был старшим по дому. Судя по всему, сейчас он находится в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, охотничий карабин «Сайга», из которого он палил, официально зарегистрирован.

Сейчас с Павловым ведут переговоры через дверь. Но он до сих пор отказывается открывать. Судя по всему, полицейский спецназ готовится брать квартиру штурмом.

Кстати, сегодня в Москве уже стреляли - в Восточном Бирюлево во время ссоры трех соседей один из мужчин выхватил травматический пистолет и с расстояния в несколько метров выстрелил оппоненту в голову. Пострадавшего увезли в больницу. Стрелка поймали.