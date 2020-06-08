2020-06-08T00:29:08+03:00
Общество

Книжки ждут, приходите за новинками!

Сегодня заключительный день фестиваля «Красная площадь»
Оксана ФОМИНА
Поделиться:
Служба службой, а интереса к хорошим книгам никто не отменял. Сотрудники полиции в перерывах активно интересовались новинками.Служба службой, а интереса к хорошим книгам никто не отменял. Сотрудники полиции в перерывах активно интересовались новинками.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Этот книжный форум - первое реальное, а не виртуальное массовое мероприятие в Москве, выходящей из карантина. И он стал без преувеличения большим событием. От метро к Красной площади идут счастливые люди в перчатках и масках. Обязательная примета - рюкзак за спиной для покупок. Кажется, и продавцы как-то по-особенному предлагают свой товар. Если что-то заинтересовало, тут же расскажут про весь свой «репертуар» и подберут книгу по вкусу и кошельку. В последние месяцы у многих издательств трудное положение, и каждого гостя они встречают как родного. Посетители тоже соскучились - с нежностью берут в руки книги и даже... нюхают их, пытаясь уловить неповторимый книжный аромат через маску.

8 июня пройдут презентации книг и встречи с авторами, среди них: Екатерина Рождественская, Дмитрий Емец, протоирей Андрей Ткачев, Вадим Верник. Будут показы мультиков, читки пьес, кинопоказы, лекции и обязательные скидки!

«Комсомолка» - активный участник фестиваля. На нашем стенде можно приобрести детскую литература, книги по кулинарии и ЗОЖ, исторические, путеводители, подарочные издания. Яркая новинка - «Тайна смерти Гитлера. Главные документы НКВД, Смерш, КГБ».

Стенд «КП»: павильон № 6, место 2.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы попасть на фест, оформите бесплатный билет тут: книжныйфестивалькраснаяплощадь.рф

Плашка «посетить книжный фестиваль» расположена на главной странице в самом верху слева.

В день запланировано 5 двухчасовых сеансов. Выберите сеанс, заполните форму. Распечатайте или сохраните билет, предъявите его на входе.

Пропуск для передвижения по городу не является билетом на фестиваль.

Обязательны маска и перчатки. Не пустят на фестиваль людей старше 65 и детей до 7 лет. Их просят остаться дома и поберечь здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Минюст подтвердил законность указов Собянина
Места для пикников пока не будут работать в парках Москвы
Раскрыта новая схема воровства модной одежды
Около 400 московских рестораторов смогут оформить арендные каникулы
Цена на маски в метро снизилась до 20 рублей
Число заболевших коронавирусом в Москве на 4 июня 2020 года составило 187 216 человека
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 4 июня 2020 года составило 41 191 человек
Легендарная фехтовальщица Галина Горохова призывает голосовать за поправки в Конституцию
Названа причина гибели мужчины с ребенком на руках
В Подмосковье за два дня может выпасть месячная норма осадков
В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада
Более 3,8 млн литров антисептика израсходовали на обработку транспорта в Подмосковье
Чемпион мира по пауэрлифтингу погиб после конфликта с женой
Лже-врачи ограбили пенсионерку после визита скорой помощи
В Подмосковье откачивают воду с дачных и приусадебных участков
Главный педиатр Москвы призвал ограничить использование гаджетов в период изоляции
Москвичам рассказали, как продлить проездной после 14 июня
Вестибюли пяти станций московского метро открыли 1 июня