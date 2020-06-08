Книжки ждут, приходите за новинками!

Этот книжный форум - первое реальное, а не виртуальное массовое мероприятие в Москве, выходящей из карантина. И он стал без преувеличения большим событием. От метро к Красной площади идут счастливые люди в перчатках и масках. Обязательная примета - рюкзак за спиной для покупок. Кажется, и продавцы как-то по-особенному предлагают свой товар. Если что-то заинтересовало, тут же расскажут про весь свой «репертуар» и подберут книгу по вкусу и кошельку. В последние месяцы у многих издательств трудное положение, и каждого гостя они встречают как родного. Посетители тоже соскучились - с нежностью берут в руки книги и даже... нюхают их, пытаясь уловить неповторимый книжный аромат через маску.

8 июня пройдут презентации книг и встречи с авторами, среди них: Екатерина Рождественская, Дмитрий Емец, протоирей Андрей Ткачев, Вадим Верник. Будут показы мультиков, читки пьес, кинопоказы, лекции и обязательные скидки!

«Комсомолка» - активный участник фестиваля. На нашем стенде можно приобрести детскую литература, книги по кулинарии и ЗОЖ, исторические, путеводители, подарочные издания. Яркая новинка - «Тайна смерти Гитлера. Главные документы НКВД, Смерш, КГБ».

Стенд «КП»: павильон № 6, место 2.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы попасть на фест, оформите бесплатный билет тут: книжныйфестивалькраснаяплощадь.рф

Плашка «посетить книжный фестиваль» расположена на главной странице в самом верху слева.

В день запланировано 5 двухчасовых сеансов. Выберите сеанс, заполните форму. Распечатайте или сохраните билет, предъявите его на входе.

Пропуск для передвижения по городу не является билетом на фестиваль.

Обязательны маска и перчатки. Не пустят на фестиваль людей старше 65 и детей до 7 лет. Их просят остаться дома и поберечь здоровье.