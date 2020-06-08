2020-06-08T19:18:14+03:00
Дом. Семья

В Москве спасли утку и десятерых утят, которые вылупились на крыше здания

Местные жители отнесли птенцов на ближайший пруд
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ правительства МосквыФото: Департамент ГОЧСиПБ правительства Москвы
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Целую спасательную операцию развернули днем в понедельник, 8 июня, на крыше здания «Почты России», что на улице Веневской в Южном Бутово. Странный писк услышали местные жители. Кто-то из смельчаков поднялся на крышу одноэтажного здания и заметил утку с выводком птенцов, которые появились на свет несколько часов назад. Малыши еще не умеют летать, а выжить на крыше, которая была горячей из-за палящего солнца, у них просто не было шансов. Тогда местные жители позвонили в службу спасения.

- Спасатели поднялись на крышу задания «Почта России» с помощью пожарной автолестницы. Они отловили и спустили вниз бедных утят и их маму, - рассказали «КП» в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Правительства Москвы.

Внизу за спасательной операцией наблюдали местные жители. Утку и десятерых птенцов они отнесли на ближайший пруд.

Это, кстати, далеко не первая история спасения многодетных мам уток в этом сезоне. Напомним, несколько дней назад росгвардейцы остановили движение на Ленинском проспекте, чтобы утка и утята смогли перейти дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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