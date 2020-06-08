Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 8 июня 2020: число заболевших увеличилось на 2001

В Москве со 2 июня количество заболевших не превышало показатель 2000 человек, а за последние сутки выявлено 2001 новый случай заражения коронавирусом. В это же время в столице полностью выздоровели – 1633 человека.

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8985 в 83 регионах. Число заболевших в Москве - 2001, в Московской области – 751 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться, лечение полностью прошли уже более 104 тысяч человек.

- За прошедшие сутки выздоровели еще 1633 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 104 347, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более 1000 человек уже сдали плазму с антителами к коронавирусной инфекции. Стать донором-реконвалесцентом можно спустя две недели после выздоровления.

- Врачи отмечают улучшения у пациентов, которым перелили плазму. Получить антитела к COVID-19 искусственным путем, к сожалению, невозможно, - сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что Москва готовится к поэтапному снятию ограничений до 1 июля. Московские власти готовятся представить 8 июня графики открытия предприятий, в их числе салоны красоты, фитнес-центры и другие.

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