Стрельба на юго-западе Москвы: Среди жертв оказался бывший высокопоставленный чиновник, полицейский и домохозяйка

Громкий ночной инцидент, который произошел минувшей ночью на юго-западе Москвы, обрастает все новыми деталями. Напомним, около 22:00 очевидцы позвонили в полицию. Заявив, что во дворе пятиэтажного дома на улице Строителей слышны выстрелы.

Позже стало известно:

- Стреляют из окна второго этажа.

- Целью, возможно, была машина каршеринга, которая парковалась у подъезда.

- Ранены двое случайных прохожих: мужчина (в ногу) и женщины (по касательной в руку).

- Личность стрелка установили быстро: 50-летний Дмитрий Павлов раньше занимал руководящие посты на различных промышленных предприятиях, какое-то время был даже замом руководителя столичного Департамента науки и промышленности.

- Переговоры со стрелком велись около двух часов. Судя по голосу, он был прилично пьян. Открывать дверь отказался и даже открыл по полицейским огонь.

- Во время штурма Павлов был ранен и обезврежен. Также ранен один из сотрудников полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/783720" frameborder="0"></iframe> Очевидец рассказал подобности ночной стрельбы в Москве.

Бывшего чиновника Павлова доставили в больницу. Мужчину ранили в бедро. Началась большая кровопотеря. За жизнь Дмитрия Павлова несколько часов боролись врачи, но в итоге он скончался.

Зачем он начал стрелять, так и осталось тайной. Есть несколько версий: расставание с женой, проблемы с работой в последнее время, конфликт с соседями.

- Последнее предположение уже отклонено. Установлено, что с мужчиной и женщиной, которые были ранены Павловым, он не был знаком, - заявил kp.ru источник в правоохранительных органах.

При этом, один из пострадавших оказался бывшим коллегой стрелка. В смысле, работал в той же сфере.

- 60-летний Олег Крапивин когда-то возглавлял комитет промышленности в правительстве Мурманской области. Затем занялся бизнесом и перебрался в Москву. Пуля угодила Крапивину в бедро, сломав несколько костей. Ранение очень серьезное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/783675" frameborder="0"></iframe> Неизвестный открыл стрельбу на юго-западе Москвы.

- 39-летняя Юлия С., по словам нашего источника, домохозяйка.

- Раненому лейтенанту полиции 36 лет.

Есть еще один вопрос, который до сих пор остается без ответа: где Павлов взял оружие? Стрелял он из карабина СКС (самозарядный карабин Симонова). Причем, по словам источника, это именно боевая, а не охотничья модификация. Соответственно, никаких разрешений на этот ствол у бывшего чиновника не было.

- Во время осмотра квартиры, в которой проживал подозреваемый, обнаружено ноотропное средство и пустые бутылки из-под крепких алкогольных напитков, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Уголовное дело возбуждено по четырем статьям: «покушение на убийство», «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», «незаконный оборот оружия» и «хулиганство». Расследование продолжается. Правда, наказывать будет уже некого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/783676" frameborder="0"></iframe> Мужчина, устроивший стрельбу на юго-западе Москвы, задержан.Об этом сообщило ГУ МВД России по Москве

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