Рынок «Садовод» - по законам 90-х: оплата только в кэш, проезд для своих, машины от Дагестана до Новосибирска

- У нас теперь рынок «Садовод» прямо под окнами. Приезжайте, покажем!

Жильцы спального микрорайона Люблино, что в паре километров от крупнейшего в стране вещевого рынка «Садовод», первыми забили тревогу о нелегальной торговле в местных гаражных кооперативах. Писали жалобы в префектуру, завалили полицию заявлениями, но не помогло.

ГАРАЖИ НЕ ДЛЯ МАШИН!

Вокруг Ставропольского проезда два гаражных кооператива. Вот их-то и облюбовали торговцы. На въездах в каждый ГК охрана и шлагбаумы. Но протий пешком можно. На экскурсию в «гаражный рынок» меня проводил местный активист. Идем между рядами одинаковых металлических коробок. Через пару минут замечаем открытую дверь гаража, из которой торчат мешки с одеждой.

Заглядываем внутрь. На баулах, покуривая кальян, сидит молодой мужчина, который по-русски не бум-бум.

- Джинсы продадите? – спросила я первое, что пришло на ум.

- Уходите отсюдава! – резко обрубил разговор брюнет и хлопнул железной дверью прямо перед моим носом.

- Нам они точно ничего не продадут, - объяснил мой спутник, Александр Несторов. – Торговля тут только оптом и только для своих проверенных клиентов. Они переехали сюда сразу же после закрытия рынка «Садовод» на карантин. Весь апрель и май мы наблюдали, как к гаражам подъезжают грузовики и легковушки и в них загружают шмотки. У меня окна выходят на один из таких гаражных кооперативов. Так вот, точно могу сказать, что барыжат они в круглосуточном режиме. Иногда в три часа ночи мы с женой вскакивали из-за шума моторов и громкой нерусской речи. А география торговли, судя по госномерам машин, от Дагестана до Новосибирска.

В первом ГК мы насчитали пять подозрительных гаражей.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Те есть они ушли в подполье на время закрытия рынка? Так чего сейчас назад не возвращаются? Рынок-то уже работает.

- Видимо, тут аренда дешевле. Вот и решили остаться. А клиентам-оптовикам тут даже лучше, чем на «Садоводе». За парковку платить не надо, машины можно подогнать прямо к гаражу в любое время дня и ночи, короче, полный сервис.

В первом ГК мы насчитали пять подозрительных гаражей. Во втором - восемь. У одного из них застукали молодую женщину в тапочках от «Луи Вуиттон» и в толстовке «Шанель». Дама в капюшоне, забыв про конспирацию, говорит по телефону на ломаном русском и явно с заказчиком.

Пока разговаривала по телефону, из будки охраны вышла русская женщина, слегка за 50.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Сто пар кроссовок уже упаковала. Оплата только в кэш. Всего с вас 50 000 рублей…

После этого женщина продиктовала адрес гаражного кооператива и принялась ждать заказчика на улице. Теперь уже зная про деление покупателей на своих и чужих, решила спросить у нее что-то отстраненное.

Мы разговорились, и дама рассказала, что приехала из Киргизии. Теперь Москва – это ее любимый город.

- Тут столько возможностей. Работы хоть отбавляй. Но вот погода не очень. У нас сейчас жара и солнце, а тут эти дожди!

Пока болтали о погоде, я разглядывала содержимое гаража. Внутри аккуратно сложенные упаковки с одеждой и обувью. Все забито до потолка.

Сколько же стоит аренда такого «торгового павильона»? На входе в гаражный кооператив вывеска с телефонами руководства. Звоню.

- Можно у вас гараж арендовать?

- А вам под что? - задал весьма странный вопрос председатель кооператива «Автостоянка № 199».

- Под машину!

- Ой, ну это вам дорого будет! 11 000 рублей в месяц. У нас сейчас спрос на склады от рынка «Садовод», поэтому и цены такие, - честно признался председатель. - А если машину хотите ставить, то у нас открытая стояночка есть, охраняемая – 100 рублей в сутки.

Пока разговаривала по телефону, из будки охраны вышла русская женщина, слегка за 50.

- Мы с мужем тут живем, - показала она рукой на барак, обклеенный объявлениями гаражного кооператива. – Так что присматриваем за порядком даже ночью.

- А что у вас тут так машин много? Все что-то грузят, - интересуюсь я.

- Так это у нас тут киргизская диаспора торгует. В соседнем кооперативе китайцы обосновались, а чуть подальше таджики!

Так неужели весь «Садовод» переехал в гаражи? Еду на сам рынок, чтобы проверить.

Так неужели весь «Садовод» переехал в гаражи?Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

РАНЬШЕ ПЛОВ ИЗ РИСА И МОРКОВКИ, А ТЕПЕРЬ И НА ЧЕБУРЕКИ ХВАТАЕТ

Рынок открыли после первой волны снятия карантинных ограничений в столице, с 1 июня. Судя по очереди из машин на въезде в ТЦ и толпе покупателей в торговых рядах, народ по покупкам шмоток соскучился. Внутри не протолкнуться. Про масочный режим напоминает голос из громкоговорителя. Но средства защиты тут никто не проверяет. У большинства покупателей маски есть, а вот продавцы – «голые».

- Где ваша маска? - спрашиваю у парня, который настойчиво просит купить у него носки.

- Мы джигиты, кАрасавица, мы коронавируса не боимся, - заявил продавец из Азербайджана.

Пусть и без масок, но торговля кипит. Закрытые павильоны, возможно, их владельцы и переехали в гаражи, можно пересчитать по пальцам. Иду по рядам и диву даюсь: футболки «Дольче габбана» по 300, спортивные костюмы «Адидас» по 1000, кроссовки «Нью баланс» по 700. Все сделано в тех же гаражах, но уже не в Люблине, а в Китае. Но торговля контрафактом в ТЦ «Садовод», отдельная тема.

А пока мигранты, которые торгуют на рынке, не нарадуются открытию.

- Раньше из-за этого карантина я плов кушал только из риса и морковки. А сейчас дела пошли в гору: уже и чебуреки могу себе позволить, - признался продавец из Узбекистана.

Кажется, карантин и двухмесячный запрет на торговлю пережили если не все, то многие. История выживания у каждого своя: кто-то переехал в гаражи, кто-то продавал шмотки в социальных сетях. Места тех, кого пандемия все же подкосила, скоро займут новые арендодатели.

- Свободные павильоны есть, - рассказали «КП» в отделе продаж ТЦ «Садовод». - Цены разные от крошечного местечка за 35 000 рублей в месяц, до павильонов за 200 000, 250 000, 300 000 рублей. Приезжайте что-то обязательно подберем!

Рынок открыли после первой волны снятия карантинных ограничений в столице, с 1 июня.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

«Крайним должен быть не гастарбайтер, а тот, кто на нем наживается»

Сергей Трофимов, полковник юстиции в отставке:

- Такие рынки – настоящее раздолье для работы правоохранительных органов. Облавы на нелегалов, которые тут заправляют, проводят регулярно. Но уже на следующий день все те граждане стоят за прилавками. Про теневой оборот, торговлю за наличный расчет и без кассовых чеков, тоже все прекрасно знают. Да и о том, что торговцы переехали в гаражи и там спасались от карантина, органы, наверняка осведомлены. Прикрыть эту лавочку можно за пару дней. Но здесь продолжают жить по законам 90-х и, несмотря на то что старые рынки закрыли, а у новых появилось громкое название «Торговые центры», законы «крыши» никто не отменял.

Евгений Грэк, координатор движения «Стоп Нелегал»:

- Район Люблино и рынок «Садовод» - рай для нелегалов. Почему это происходит и кому это выгодно? Ответ кроется в больших деньгах, которые получают владельцы ТЦ «Садовод». Работает целая схема, в которой мигранты – лишь средство заработка. Одни сдают торговые площади нелегалам, другие закрывают на это глаза. Изредка происходят задержания. Попадаются простые гастарбайтеры, но на деле копать надо глубже.