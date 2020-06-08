2020-06-08T14:52:03+03:00
Общество

Открытие фитнес-клубов после самоизоляции в Москве с 23 июня 2020 года

Стало известно, когда в Москве разрешат открытие фитнес-клубов и бассейнов после самоизоляции и правила их посещения в 2020 году
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фитнес-клубы и бассейны должны будут четко выполнять требования санитарных служб.Фитнес-клубы и бассейны должны будут четко выполнять требования санитарных служб.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Москвичи заждались открытия фитнес-клубов, многие за время карантина увлеклись выпечкой и набрали лишние килограммы. Возвращать формы можно будет уже с 23 июня 2020 года. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии – открыть с 23 июня фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, - рассказал Сергей Собянин.

Фитнес-клубы и бассейны должны будут четко выполнять требования санитарных служб.

Откроются с 23 июня также бани, сауны, спа-центры, солярии, массажные кабинеты. Они также должны будут выполнять санитарно-эпидемиологические нормы, установленные Роспотребнадзором – соблюдать дистанцию и проводить тщательную дезинфекцию.

Мэр города отметил, что c 9 июня снят режим самоизоляции, но борьба с коронавирусом продолжится. Москвичи должны соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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