Открытие фитнес-клубов после самоизоляции в Москве с 23 июня 2020 года
Москвичи заждались открытия фитнес-клубов, многие за время карантина увлеклись выпечкой и набрали лишние килограммы. Возвращать формы можно будет уже с 23 июня 2020 года. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии – открыть с 23 июня фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, - рассказал Сергей Собянин.
Фитнес-клубы и бассейны должны будут четко выполнять требования санитарных служб.
Откроются с 23 июня также бани, сауны, спа-центры, солярии, массажные кабинеты. Они также должны будут выполнять санитарно-эпидемиологические нормы, установленные Роспотребнадзором – соблюдать дистанцию и проводить тщательную дезинфекцию.
Мэр города отметил, что c 9 июня снят режим самоизоляции, но борьба с коронавирусом продолжится. Москвичи должны соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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