Восстановить неиспользованные проездные билеты в Москве можно с 12 июня

Москва возвращается к обычному ритму жизни. С 9 июня в городе отменяют самоизоляцию и пропускной режим, а также график прогулок.

- Отменяется требование об оформлении цифрового пропуска, буквенно-числового кода для передвижения с использованием транспортных средств, - значится в указе мэра Москвы.

За дни карантина многие оставались дома и не использовали поездки (проездные) на транспорт. Мэр города Сергей Собянин принял решение, что нужно восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт. Сделать это можно будет в кассах метрополитена, начиная с 12 июня.

Срок действия проездных документов на общественный транспорт в Москве будет продлен тем, кто в период самоизоляции совершил не более 22 поездок. Речь о проездных билетах ГУП «Московский метрополитен» и ГУП «Мосгортранс» на 60 поездок, без лимита поездок на 30 дней, 90 дней, 365 дней. При условии, что в период с 30 марта по 9 июня было совершено не более 22 поездок.

Продлению подлежат и льготные проездные для учеников и студентов. Кроме этого, вновь заработают социальные карты, а значит льготники смогут бесплатно передвигаться в общественном транспорте.

Кстати

В России до 2021 года появится единый для всех регионов проездной. Его можно будет использовать во всех российских регионах и на любом виде транспорта.