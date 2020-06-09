Руководитель молдавской партии “ШОР”, Илан Шор настаивает на отмене ограничений ретрансляции российских телеканалов

Об этом объявил лидер партии и председатель фракции Илан Шор. Запрет он назвал неконституционным, уточнив, что партия получила от граждан множество обращений с просьбой о возобновлении вещания давно полюбившихся передач.

Илан Шор отметил в видеообращении, что партия всегда была внимательна к обращениям избирателей. А в последнее время просьбы о возобновлении вещания российских телепрограмм участились.

“Мы считаем эти поправки неконституционными и неоправданными. Граждане нашей страны не маленькие дети, которых надо учить, что им можно смотреть, а что нельзя. Человек вправе сам для себя выбрать”, - заявил Илан Шор.

Также он выразил недоумение тем, что президент Игорь Додон, который выступал против этого закона и отказывался его промульгиривать, не отменил его, придя к власти. “Нам непонятно, почему будучи у власти, он не сделал попытку изменить или отменить эти поправки”, - подчеркнул Илан Шор.

Он объявил, что фракция Партии “ШОР” приняла решение внести в парламент законопроект, предполагающий отмену этих поправок. Лидер Партии “ШОР” призвал депутатов других фракций, и в первую очередь тех, кто выступал против этого неконституционного запрета, поддержать инициативу.

Напомним, парламент прошлого созыва в 2018 году внес в Кодекс о телерадиовещании поправки, запрещающие ретрансляцию информационных и аналитических программ, в частности политической и военной тематики, из ряда стран, включая Россию. Позже был принят новый Кодекс об аудиовизуальных услугах, в котором запрет оставили в силе несмотря на критику со стороны представителей гражданского общества и международных организаций.

Материал предоставлен политической партией «ШОР»