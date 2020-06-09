«Выбирайтесь из кабинетов»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил областным министрам выезжать для работы в муниципалитеты

Эпидемия коронавируса в Московской области постепенно теряет силы. За последнюю неделю число выздоровевших в регионе превысило число госпитализаций. Режим ограничения поэтапно снимается. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал чиновников вплотную приступить к решению вопросов, которые накопились за время «карантина».

Такое поручение Андрей Воробьёв озвучил сегодня на заседании подмосковного Правительства, которое проходило по конференц-связи.

- Выбирайтесь из кабинетов: до пятницы, все «красные зоны», которые звучали сегодня на заседании Правительства, должны быть максимально устранены. Все руководители выезжают на территории. Я тоже поеду! - сказал губернатор.

Андрей Воробьёв напомнил, какими сферами нужно заняться в первую очередь - об этом как раз говорили на заседании.

- Это подъезды, покос травы, ямы, покраска ограждений, все, что связанно с благоустройством и строительством бюджетных и внебюджетных объектов в рамках национальных проектов Президента. Поэтому в четверг - каждому руководителю отработать два-три муниципалитета. В конце дня каждый присылает мне фотографии по «красным зонам», которые звучали.