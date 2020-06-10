За Конституцию можно проголосовать удаленно - электронно

Коронавирус отступает по всем фронтам. Пандемия завершается, и это радует всех россиян. Кто-то только-только вышел из более чем двухмесячного режима изоляции или собирается это сделать со дня на день. Кто-то продолжает ежедневно ходить и ездить в метро, автобусе-трамвае на работу.И для тех и для других, пожалуй, одинаково актуален вопрос: 1июля состоится голосование за поправки в Конституцию - ну так идти или не идти? А если не идти- по тем или иным причинам,- то возможно ли выразить свою точку зрения каким-либо иным образом?

А вот есть такая возможность! И для кого?Да практически для всех! Ну и как же это осуществить? А вот как.

Можно ли взломать базу и проголосовать за вас?

- У сети единого сервера нет, и подделка практически невозможна. Цепочка блокчейна не взламывается. Ключей шифра два - один у тебя, другой разделен на части и, пока голосование не закончено, хранится у разных участников процесса.Ну если и после этого что-то остается неясным, то можно про-сто набрать номер горячей ли-нии +7 (800) 222-55-52. И вам хорошо поставленным голосом терпеливо разъяснят, что к чему.Если вы продолжаете находиться в самоизоляции - и не важно по каким причинам вы не хотите (или не можете) возвращаться в Москву, туда, где расположена ваша квартира и ваш избирательный участок, - что может быть лучше хорошего доброго электронного голосования?

Но это тема не только для временно сельских жителей. Собственно, и в столичной квартире, где вы продолжаете работать или учиться на дому, этот вариант тоже не исключен - ну хотите вы дважды в неделю ходить в магазин или на прогулки, а на участок - не хотите. Милости просим участвовать в электронном голосовании!

Нет, можно, конечно, и просто подать заявку на то, чтобы про-голосовать дома с 25 июня по 1 июля, но это уже несколько другая история.Кстати, по данным на воскресенье, 7 июня 2020 года, более 92 тысяч москвичей уже показали себя не только сознательными, но и продвинутыми гражданами и выразили желание участвовать именно в электронном голосовании. Эти данные сообщаются на сайте мэра российской столицы