2020-06-10T16:20:20+03:00
Происшествия

Гроза в Москве снизит температуру воздуха на 10 градусов, а в Подмосковье уже затопило сыроварню Олега Сироты

По данным синоптиков, непогода продлится еще несколько дней [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Такая неустойчивая погода будет и 11 июня, и 12 июня.Такая неустойчивая погода будет и 11 июня, и 12 июня.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Москву 10 июня после резкой жары накрыла гроза. На северо-западе уже льет, как из ведра. Синоптики говорят, что сильный дождь снизит температуру воздуха на 10 градусов.

- При грозе будут ливневые дожди, шквалистый ветер, но сама гроза будет кратковременной. Уже к 18-19 часам на территории Москвы она уже завершится, неприятность переживем, но зато температура, которая вчера в центре города достигла 30 градусов, снизится на 10 градусов, - говорит Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Много ли будет осадков? Пока синоптики говорить однозначно не берутся, но за два часа может выпасть 15 мм. А вот в Подмосковье воды уже по колено, например, на сыроварне у фермера Олега Сироты в деревне Дубровке Истринского района.

- У нас прошел сильный ливень. За несколько часов затопило новую летнюю веранду и кафе, которые мы готовили к открытию – они как раз здесь, это часть сыроварни. Был ураганный ветер, снесло не закрепленные еще конструкции, - рассказал «КП» Олег Сирота.

- И саму сыроварню затопило? Как там козы и сыр? – уточняю.

- Вода немного зашла в торговую часть, но до производственных цехов не дошла. Уже воду откачали и возвращаемся к обычной работе. Нужно все будет хорошо просушить. А коз и коров успели загнать, они нормально переждали дождь в коровнике. Животные не пострадали.

Вода немного зашла в торговую часть, но до производственных цехов не дошла. Фото: Олег СИРОТА

Вода немного зашла в торговую часть, но до производственных цехов не дошла.Фото: Олег СИРОТА

Какой будет погода?

- Такая неустойчивая погода будет и 11 июня, и 12 июня. Пройдет холодный фронт. В воскресенье, 13 июня, не будет уже жары, температура снизится до 17-22 градусов, и ночи будут холоднее, - говорит Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Гроза в Москве снизит температуру воздуха на 10 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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