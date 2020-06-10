Гроза в Москве снизит температуру воздуха на 10 градусов, а в Подмосковье уже затопило сыроварню Олега Сироты
Москву 10 июня после резкой жары накрыла гроза. На северо-западе уже льет, как из ведра. Синоптики говорят, что сильный дождь снизит температуру воздуха на 10 градусов.
- При грозе будут ливневые дожди, шквалистый ветер, но сама гроза будет кратковременной. Уже к 18-19 часам на территории Москвы она уже завершится, неприятность переживем, но зато температура, которая вчера в центре города достигла 30 градусов, снизится на 10 градусов, - говорит Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.
Много ли будет осадков? Пока синоптики говорить однозначно не берутся, но за два часа может выпасть 15 мм. А вот в Подмосковье воды уже по колено, например, на сыроварне у фермера Олега Сироты в деревне Дубровке Истринского района.
- У нас прошел сильный ливень. За несколько часов затопило новую летнюю веранду и кафе, которые мы готовили к открытию – они как раз здесь, это часть сыроварни. Был ураганный ветер, снесло не закрепленные еще конструкции, - рассказал «КП» Олег Сирота.
- И саму сыроварню затопило? Как там козы и сыр? – уточняю.
- Вода немного зашла в торговую часть, но до производственных цехов не дошла. Уже воду откачали и возвращаемся к обычной работе. Нужно все будет хорошо просушить. А коз и коров успели загнать, они нормально переждали дождь в коровнике. Животные не пострадали.
Вода немного зашла в торговую часть, но до производственных цехов не дошла.Фото: Олег СИРОТА
Какой будет погода?
- Такая неустойчивая погода будет и 11 июня, и 12 июня. Пройдет холодный фронт. В воскресенье, 13 июня, не будет уже жары, температура снизится до 17-22 градусов, и ночи будут холоднее, - говорит Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.
Гроза в Москве снизит температуру воздуха на 10 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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