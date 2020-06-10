В центре Москвы перевернулась машина: в аварии пострадала бывшая пиарщица Black Star

И снова авария в центре Москвы. И снова лихач на большой машине.

Днём в среду, 10 июня, на Звенигородском шоссе произошла авария с участием нескольких автомобилей.

- По предварительной информации, аварийная ситуация произошла, когда водитель внедорожника пошел на обгон и не справился с управлением, - сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

В результате врезались несколько машин. Внедорожник перевернулся, смяв ехавшую в потоке машину такси. Водителя-лихача из салона вытащили очевидцы. За рулем ещё одной пострадавшей машины (ударом белому BMW снесло левый бок) находилась бывшая пресс-секретарь компании Black Star Тамара Бигаева.

Молодая женщина, насколько известно, во время ДТП ударилась головой. Ее уже осмотрели медики. Госпитализация не потребовалась.

- Со мной все более-менее в порядке, - рассказала Бигаева журналисту kp.ru. - Я ещё нахожусь на месте аварии, беседую с сотрудниками полиции.

Известно, что водители внедорожника и такси пострадали сильнее, но оба живы.

Напомним, вечером 8 июня на Садовом кольце произошла авария, в которой погиб водитель курьерского фургона. В его машину, выехав на встречку, врезался джип актера Михаила Ефремова. Артист был сильно пьян. Вчера Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест - ему грозит до 12 лет колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/784254" frameborder="0"></iframe> В массовом ДТП в Москве могла пострадать бывший PR-директор Black Star.

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