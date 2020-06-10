2020-06-10T19:35:42+03:00
Общество

"След на шее остался от ремня безопасности": полиция опровергла "суицид" Михаила Ефремова

Актёру трижды вызывали скорую, но жаловался он только на боль в груди
Анастасия ВАРДАНЯН
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Михаил Ефремов в помещении Таганского суда. Фото: пресс-служба судаМихаил Ефремов в помещении Таганского суда. Фото: пресс-служба суда
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Новость о том, что актер Михаил Ефремов, якобы пытался свести счеты с жизнью, появилась в некоторых СМИ спустя двое суток после кровавого ДТП, которое он устроил. Поводом для фейка стал красный след на шее Михаила Олеговича. Его заметили на кадрах из зала суда. Но на самом деле появился он сразу после ДТП.

- Несмотря на алкогольное опьянение, Михаил Ефремов в момент столкновения был пристегнут ремнем безопасности. Во время удара ремень оставил след на его шее, - сообщили kp.ru собственные источники в следствии.

То есть никакой попытки суицида не было. А вот скорую к дому на Казарменском переулке, куда актер поехал отсыпаться после аварии, действительно вызывали.

- Были жалобы на боль в левом боку. Сделали ЭКГ, - рассказала kp.ru фельдшер одной из трех скорых.

Напомним, 8 июня на Смоленской набережной пьяный Михаил Ефремов на своём джипе снес грузовик службы доставки. 57-летний водитель, Сергей Захаров погиб. Спустя сутки суд поместил народного артиста под домашний арест.

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«В баре и машине актер Михаил Ефремов был один»: полиция опровергла информацию о пассажире в джипе

Слухи о том, что в машине актера Михаила Ефремова были пассажиры, появились сразу после ДТП на Смоленской набережной. Первым под «обстрел» попал актер Иван Стебунов. Ему даже пришлось видеообращение записать, чтобы народ успокоить. Но на этом дело не закончилось. Очевидцы один за другим стали рассказывать то про женщину на переднем сиденье, то про мужчину в зеленой куртке. Но оказалось, что это все фантазии. В полиции опровергли информации о пассажирах (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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