"След на шее остался от ремня безопасности": полиция опровергла "суицид" Михаила Ефремова

Новость о том, что актер Михаил Ефремов, якобы пытался свести счеты с жизнью, появилась в некоторых СМИ спустя двое суток после кровавого ДТП, которое он устроил. Поводом для фейка стал красный след на шее Михаила Олеговича. Его заметили на кадрах из зала суда. Но на самом деле появился он сразу после ДТП.

- Несмотря на алкогольное опьянение, Михаил Ефремов в момент столкновения был пристегнут ремнем безопасности. Во время удара ремень оставил след на его шее, - сообщили kp.ru собственные источники в следствии.

То есть никакой попытки суицида не было. А вот скорую к дому на Казарменском переулке, куда актер поехал отсыпаться после аварии, действительно вызывали.

- Были жалобы на боль в левом боку. Сделали ЭКГ, - рассказала kp.ru фельдшер одной из трех скорых.

Напомним, 8 июня на Смоленской набережной пьяный Михаил Ефремов на своём джипе снес грузовик службы доставки. 57-летний водитель, Сергей Захаров погиб. Спустя сутки суд поместил народного артиста под домашний арест.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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