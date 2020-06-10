"Доноры для больных коронавирусом сегодня такие же герои, как доноры в годы войны"

Всемирный день донора крови отмечается 14 июня. Он проводится с 2005 года Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, донорскими федерациями.

В Москве, как и по всей стране, накануне этой даты стартует Всероссийская неделя донора. Ежегодно Службой крови Департамента здравоохранения города Москвы заготавливается свыше 160 тысяч литров цельной крови, ежедневно в медицинские организации выдается около 200 литров донорской крови, каждые 5 минут хотя бы одному пациенту проводится переливание донорской крови.

Сегодня среди доноров - студенты, служащие, военные, волонтеры, а также родственники тех, кто попал в больницу и нуждается в переливании крови. Некоторые из них вылечились от коронавируса и сдают свою плазму с целительными антителами.

"СПАСАЛИ ЖИЗНИ РАНЕНЫХ И СВОИХ БЛИЗКИХ"

Один из почётных доноров Москвы - 94-летняя Людмила Георгиевна Орлова, ветеран Великой Отечественной войны. День Победы она отметила дома, в самоизоляции. Новости о коронавирусе для многих стали сегодня важными, как когда-то сводки с фронта.

- Слушаю радио "Комсомольская правда", свежие данные о вирусе, вспоминаю, как в войну мы так же ждали новостей, - говорит Людмила Георгиевна. - Девчонкой я работала на столичном заводе фрезеровщицей по 12 часов в день. Уставала, голодно было. Но все мы старались для фронта, для Победы.

Рабочие, в основном женщины, несмотря на тяжёлые смены и недоедание сдавали кровь для раненых. Школьницу Люду на станции переливания не приняли. В те годы, как и сейчас, донорами становились только те, кому исполнилось 18 лет.

- Моя кровь могла спасти чью-то жизнь, шла война, и каждый хотел совершить что-то героическое, помочь разбить фашистов, - вспоминает Людмила Георгиевна.

В январе 1944 года, как только ей стукнуло восемнадцать, девушка вновь пошла на станцию переливания крови. Каждый месяц спасала жизни не только раненых, но и своих близких. Донорам полагалось немного продуктов и даже шоколад. Эта помощь в полуголодные годы поддерживала целые семьи.

ДОБРОВОЛЬЦЫ НУЖНЫ И В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Несколько лет назад донорская кровь помогла и самой Людмиле Георгиевне. Из-за болезни ей тогда пришлось перенести сложную операцию.

- В мирное время стать донором тоже важно, - считает Людмила Георгиевна. - Люди всегда должны оставаться людьми и помогать друг другу. Так было во время войны. Тем более, это нужно сегодня, когда весь мир борется с опасной болезнью. Доноры для больных коронавирусом такие же герои, как доноры в годы войны. Отдать свою кровь - это дорогого стоит. Все равно, что спасти утопающего или вынести пострадавшего из пожара. Если каждый поможет хотя бы раз, то будет жить спасённый ребёнок или взрослый.

НА ЗАМЕТКУ

Стать героем, спасти чью-то жизнь можно и сегодня, сдав кровь и ее компоненты. Для этого нужно выбрать один из 14 пунктов, позвонить в медицинскую организацию и записаться на процедуру. Потенциальный донор проходит обследование и сдает анализы. При отсутствии противопоказаний (ВИЧ, гепатиты, инфекционные заболевания, перенесенные операции и др.) они приглашаются на донацию.

Москвичи после перенесенной коронавирусной инфекции также могут помочь другим заболевшим, сдав плазму с антителами к COVID-19. В столице их ждут в четырех пунктах:

1. Центр крови имени О.К. Гаврилова – ул. Бакинская, д. 31

2. НИИ СП им. Н.В. Склифосовского – Большая Сухаревская площадь, д. 3, корп. 12

3. ГКБ №52 – ул. Пехотная, д. 3 корп. 1

4. ГКБ им. М.П. Кончаловского – Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 1.

Предварительно нужно обратиться на горячую линию и записаться на прием. Горячая линия для доноров иммунной плазмы работает ежедневно с 9:00 до 19:00 +7 (495) 870-45-16.