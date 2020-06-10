2020-06-10T23:28:24+03:00
Общество

Московские власти определились, при каких условиях начнутся репетиции в театрах

Артисты должны соблюдать личную гигиену, носить маски и иметь индивидуальный гримнабор
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Руководитель Департамента культуры Москвы Александр КибовскийРуководитель Департамента культуры Москвы Александр КибовскийФото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду руководитель департамента культуры Москвы провел селекторное совещание с худруками и директорами театров.

- Наше финансовое положение стабильное, нам очень помогло дополнительное финансирование, которое было выделено мэром Москвы по итогам года театра, - сообщил Кибовский. - Было увеличено общее финансирование на 440 миллионов рублей. Эта серьезная подушка безопасности позволила пережить первые дни самоизоляции. Мы выплачивали зарплаты и отпускные во 2-м квартале, запас средств был.

Потом были решены вопросы с возвратом билетов, с отменой мероприятий. Московская аудитория продемонстрировала большую преданность театру: была минимальная сдача билетов - 20-25 %. Так что и эта проверка пройдена, большая доля нашей аудитории осталась нам верна.

Со вторника возобновился репетиционный процесс. Пока театры будут работать без зрителей. Это не означает, что всех актеров сразу надо вызывать на работу. Такой формализм не нужен. Это компетенция каждого руководителя определять, когда и кто будет вызван на репетицию. Если удобно работать дистанционно, мы рекомендуем именно так и делать.

Мы можем начинать движение к нормальной жизни, но не надо впадать в эйфорию. Не надо бросаться во все тяжкие. Вот поэтому я бы хотел остановиться на требованиях, которые будут применяться для возобновления репетиционного процесса. Эти требования простые:

- сотрудник с температурой и подозрением на ОРВИ не должен приезжать на работу;

- в театре необходимо соблюдать правила личной гигиены, руководители должны обеспечивать рабочие места средствами дезинфекции и проводить санобработку помещения два раза в день;

- проверять температуру при входе в здание;

- определить список сотрудников, чье присутствие на рабочем месте настоятельно необходимо. Составить график их прихода на работу, чтобы все разом не пришли в одно время. Сделать разметку в помещении и соблюдать социальную дистанцию - полтора метра;

- минимизировать контакты людей из разных цехов, особенно в местах общего сбора, например, в курилке. Необходимо носить респираторы или маски, кроме момента нанесения грима или обеда. Это требование обязательное, как и ношение перчаток. У каждого артиста должен быть индивидуальный гримнабор. Не допускать чтобы одним гримом пользовались несколько человек…

ИСТОЧНИК KP.RU

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