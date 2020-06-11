Жара в Москве: На улицы выехали все поливальные машины

Москва раскалилась! На градуснике - плюс 28 и выше. В такую жару на улицы вышли все поливальные машины. А их в городе более 7 тысяч. Коммунальная техника водой охлаждает асфальт на дорогах и тротуарах.

«В жаркую погоду дважды в день моются все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, а также парковки, тротуары и дворы», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в самое пекло днем проезжую часть и все вокруг неё поливают каждые три часа. Дороги немного остывают, и асфальт меньше портится под жгучим солнцем. По правилам, если на улице плюс 25 и выше, то к обычному поливу добавляется ещё и аэрация воздуха. Струи воды из моющих насадок уборочной техники "стреляют" вверх. Прохожим и водителям после такого дождика легче дышать.

Фото: Иван МАКЕЕВ

А озеленители в жару поливают городские цветники рано утром или вечером после 17 часов. При этом землю увлажняют на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.

По данным Комплекса городского хозяйства Москвы, сейчас порядок на улицах наводят каждый день около 43 тысяч сотрудников коммунальных служб.

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