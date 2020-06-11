Москвичам выдадут электронные сертификаты для покупок

Для некоторых москвичей шопинг скоро станет выгоднее. Столичные власти объявили о программе субсидирования потребительского спроса. Её название - «Миллион призов». Официальный старт назначен на 25 июня. А сайт программы начнёт работать уже в ближайшие дни. Желающим начнут выдавать специальные электронные сертификаты для покупок.

В мэрии Москвы надеются, что новшество встряхнет пострадавшую от коронавируса городскую экономику. Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал сразу три пакета мер поддержки бизнеса столицы из-за сложившейся ситуации с вирусом. Вся помощь к концу мая составила свыше 85 миллиардов рублей.

- В ближайшие несколько недель в Москве заработает практически вся сфера потребительского рынка, - сказал сегодня, 10 июня, на пресс-конференции первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. - Летние веранды откроются 16 июня, кафе и рестораны, спорт-центры - 23 июня. Город начинает оживать и возвращаться к привычной жизни. Ограничения из-за коронавируса все-таки привели к временному снижению деловой активности в городе. Хотя московский бизнес смог быстро отреагировать на запросы потребителей в ситуации с коронавирусом. Более 4 тысяч ресторанов работали во время самоизоляции, кормили москвичей и особенно боровшихся с «короной» врачей. За последние два месяца изменился весь потребительский рынок в Москве. Например, объём доставок продуктов, готовой еды и разных товаров вырос в столице более чем в четыре раза.

- Сейчас в городе работают около 60 тысяч курьеров, - отметил Алексей Немерюк. - А в интернет-торговле оформляется около 1 миллиона заказов в сутки.

МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ В ЭКОНОМИКУ ГОРОДА

Инициатором новой столичной антикризисной программы стало торговое сообщество. В мире довольно много таких акций, когда правительство предоставляет жителям сертификаты или купоны в ситуации выхода бизнеса из рецессии.

- Весь мир сегодня охвачен тяжкими последствиями от коронавируса, и Москва не исключение, - сказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. - Наша палата сразу перестроила свою работу в помощь предпринимателям, мы объясняем, как правильно воспользоваться государственной поддержкой в этих условиях. Более 90 предложений бизнеса по выходу из кризиса направили в штаб мэрии. Одна из этих идей - программа субсидирования потребительского спроса. Уже откликнулись 23 компании - крупные и средние торговые, а также предприятия сферы услуг. Многие хотят поучаствовать, но пока не все справляются технически. Мы сможем более активно запустить экономический механизм города. Полученные налоги пойдут в столичный бюджет. Традиционно он является социальным.

- Программа принесет в экономику Москвы до 10 миллиардов рублей, - сказал Алексей Немерюк. - В более чем 3 тысячах московских магазинов, кафе и ресторанах-участниках программы горожане смогут отоварить более 2 миллионов подарочных сертификатов (как их получить - см. ниже). Это не только помощь бизнесу, но и жителям, для которых предприниматели будут предлагать свои бонусы. Программа создаёт рабочие места, даёт городу налоги, поможет торговле, сфере услуг возобновить свою работу.

СКИДКИ ДЛЯ АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА

Для участников программы главной площадкой станет проект «Активный гражданин». Здесь желающие смогут оформить свои сертификаты.

- Сейчас в "Активном гражданине" участвует более 3,2 миллионов пользователей, - рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко. - Особенностью проекта стало то, что город гарантирует внедрение инициатив жителей. В проекте есть «Магазин поощрений», это способ сказать людям спасибо за активное участие в жизни города. Его мы используем и в стартующей с 25 июня программе повышения потребительского спроса. Сама платформа надежна и способна выдержать повышенную нагрузку.

По его словам, система входит в единую сеть городских электронных сервисов, поэтому удобно зайти туда из своего личного кабинета на mos.ru.

- Площадка «Активного гражданина», уже хорошо зарекомендовала себя, - говорит совладелец ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers, главный управляющий проекта "Депо" Алексей Васильчук. - Теперь на ней запускается новая программа. Городские власти сегодня быстро принимают необходимые решения. Думаю, наступает эпоха нового взаимодействия бизнеса, власти и общества. Мы можем, объединив усилия, пережить сегодняшнюю непростую экономическую ситуацию. Ресторанный бизнес оказался одним из наиболее пострадавших во время коронавируса. Мы обратились в ТПП Москвы с инициативой о программе субсидирования потребительского спроса. Мы не думаем о том, чтобы получить какую-то сверхприбыль, а стараемся сохранить рабочие места. Выигрывают все. Город восстанавливает инфраструктуру, жители получают услуги, бизнес - импульс для оживления. Рестораны, например, будут предлагать участникам программы скидочные карты.

КОНКРЕТНО

Как участвовать в программе

1. Прийти на избирательный участок на голосование по поправкам в Конституцию лично (1 июля) или онлайн (с 25 по 30 июня).

2. После голосования вам выдадут в руки цифровой сертификат со стретч-полоской, если сами пришли на участок. Или пришлют его по смс, если голосуете онлайн.

3. Далее зайти на портал «Активный гражданин» и активировать цифровой сертификат. Здесь пользователю начислят баллы, которыми можно оплачивать товары и услуги.

4. На сайте программы ag-vmeste.ru можно потратить полученные баллы уже с 26 июня. В списке выбираете нужные магазины, рестораны, аптеки, сервисные службы. Можно даже оплатить баллами парковку или отправить их на благотворительность. Неиспользованные баллы действуют до конца 2020 года.