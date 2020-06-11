Лето на свежем воздухе: автокинотеатр, веранды и «гаражные распродажи»

Москва готовится к трансформации в сфере развлечений и отдыха. Летом и так всегда всех тянуло на свежий воздух – прогулки в парках, катания на велосипедах и роликах, а с учетом нынешней ситуации спрос повышается. Столичный зоопарк с 16 июня пустит гулять только на уличных пространствах, на ВДНХ тоже пока не спешат открывать павильоны (с музеями и культурными пространствами). Этим летом, по словам экспертов, в Москве будут пользоваться спросом летние веранды, а также уличные места для занятий спортом, покупок и выставок.

Московские рынки продолжают свою работу.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Больше городских ярмарок

Открытые культурные форматы в Москве успешно воплощают уже давно – спектакли, кино, мастер-классы, занятия йогой на свежем воздухе.

- Город за последние годы качественно обновил свою открытую инфраструктуру, что для него нет сложности вывести учреждения культуры, развлечений, различных форм досуга на улицу. У нас и читальные клубы теперь в парках, показы фильмов под открытым небом пользуются большим успехом. Надеюсь, что фестиваль «Цветочный Джем» порадует этим летом, - говорит Сергей Георгиевский соучредитель и генеральный директор агентства стратегического развития «Центр».

Вывести на улицу можно и торговлю в формате ярмарки, как это было на Руси, где можно было купить овощи, фрукты, одежду и даже подстричься – все в одном месте.

- Цирюльники работали на таких ярмарках в свое время в Нижним Новгороде и в других крупных городах. Культурные традиции у нас богатые и выйти в свет для среднего класса было целым праздником, где и развлечения, и можно купить товары. Сейчас можно использовать большие пространства на Садовом кольце, в парке «Зарядье» и в «Зеленом театре» на ВДНХ, где проводить концерты и театральные постановки, - говорит Сергей Георгиевский.

Специалисты в направлении street retail говорят, что в Москве непросто «вывести на улицу» свой бизнес. Даже, например, летние веранды ресторанов и кафе необходимо согласовывать заблаговременно с городскими властями, оформив аренду земли, учтя ряд обязательных требований-ширина тротуара, удаление от транспортных узлов, пешеходных переходов.

- Согласование и оформление – процесс довольно длительный, поэтому на реализацию какой-либо новой идеи ритейла «на улице» этим летом у предпринимателей времени уже нет. Скорее всего, власти будут и дальше проводить городские ярмарки, а вот с точки зрения ритейла – вряд ли мы увидим какие-то уникальные уличные форматы в ближайшее время, - считает Ольга Свиридова, ведущий консультант направления street retail компании «Магазин Магазинов».

В "Депо" увеличили площадь летней веранды.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Веранды с цветами и «гаражные распродажи»

Одна из самых больших веранд откроется с 16 июня в гастроквартале «Депо». В целях безопасности столы будут раздвинуты, и отдыхать на свежем воздухе смогут 400 человек (при снятии ограничений - 800 человек). В одном месте гостям будут доступны блюда из 75 корнеров и 10 ресторанов, расположенных на территории комплекса.

- Мы увеличили площадь веранды в два раза – теперь она составляет практически 1000 квадратных метров. Специально для реализации летней концепции веранды были декорированы различными растениями — это позволило создать настоящий летний оазис, в котором можно скрыться от городской суеты, - рассказали «КП» в пресс-службе «Депо». - Всего в гастроквартале было высажено более 1500 растений.

В прошлом году в городе открылось более 3000 летних веранд. О количестве мест в этом году пока неизвестно, начать работу заведениям разрешили с 16 июня.

- Рестораторы готовятся к открытию летних веранд. Другим предприятиям будет явно труднее что-то «вывести из помещений». Аптеки, продукты, фэшн – сомнительно. Единственный вариант здесь – это выставки такого формата, как «Ламбада-маркет». Они раньше снимали лофты (бывшие заводские помещения), но там люди, конечно, теснились. Не было никакого пространства, необходимого для соблюдения социальной дистанции. Люди передвигались толпами, то есть это было так называемой «тесная тусовка на выходные», - говорит Ирина Козина, заместитель директора направления стрит-ритейла Knight Frank.

- А если размещать такие выставки в парках на свежем воздухе? – уточняю.

- Можно. Обычно на таких уличных выставках продается одежда и аксессуары (молодых дизайнеров), старые пластинки. Есть, например, «Веранда 3205» –пространство в рамках парка «Эрмитаж». Похожее можно разместить и на «Стрелке», на террасе. Если эти ярмарки удастся расположить, соблюдая дистанцию, то, возможно, они поменяют город. Также могу предположить, что некоторые ритейлеры переместят свои распродажи на открытый воздух и скоординируются. Тогда получится что-то вроде гаражной распродажи.

Фитнес-тренеры говорят, что особенно сейчас важен активный образ жизни, когда залы все еще закрыты.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

ЗОЖ и дорожки для бега

Все идет к тому, что Москва все больше будет развивать маршруты для бега и прогулок. В ближайшем будущем развитие пешеходного движения будет в приоритете над автомобильным.

- Понимание, что надо полагаться на себя, заниматься здоровьем через спорт, подумать о правильном питании и режиме дня будет приходить в массовое сознание. Особенно после таких ситуаций как сейчас. Соответственно будет расти спрос на город, дающий такие возможности, - считает Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы.

- Что может измениться в городе уже этим летом? – уточняю.

- Я считаю, что нужно делать упор на спорт и интенсивное использование общественных пространств. Есть тема онлайн мастер-классов и образовательных программ, которые могут перейти в реальность. Во время самоизоляции я проводил мастер-классы по акварели в инстаграме, и теперь очень рад буду выйти на пленэр – например, в «Зарядье». Людей надо побуждать двигаться, закалять здоровье и компенсировать недостаток активности на самоизоляции.

Фитнес-тренеры говорят, что особенно сейчас важен активный образ жизни, когда залы все еще закрыты (возобновят работу с 26 июня).

- Бездействие и отсутствие активности чревато снижением эффективности органов, что повышает риск различных заболеваний. Поэтому временно рекомендуется просто перестроится под новые условия во время тренировки – маске на лице, - рассказал Руслан Панов, эксперт-методист и координатор направления групповых программ X-Fit в России.

Однако дома тренироваться в масках не нужно точно, так как интенсивные тренировки, которые помогают быстро приходить к результату, с маской на лице могут привести к гипоксии – нехватке кислорода. Это опасно многими физиологическими проблемами: начиная с нарушения работы кардио-системы и легких, заканчивая расстройствами гормональной системы, что поправить будет сложно.

Фильмы в автокинотеатре

За время карантина компания «Каро» придумала новый формат кинопросмотра и открывает с 11 июня автокинотеатр на территории «Крокус Сити».

- Многие селебрити за время самоизоляции соскучились по светским мероприятиям. Премьера фильма в автокинотеатре – это приятная возможность выгулять в свет не только себя, но и автомобиль, – говорит Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом и F&B сети кинотеатров «Каро».

А обычным гостям можно в автокинотеатер «Каро под звездами»? Да, но посещение только для зрителей на легковых автомобилях. Всего на площадке 100 мест. Зрители будут возле большого монитора, а передача звука будет организована через радиоволну в автомобиле. Стоит обратить внимание, что посещение туалета автокинотеатра разрешается только в маске и перчатках.

А как же попкорн? Его вместе с напитками можно заранее заказать и получить по прибытию в машину. Какой будет репертуар? Можно будет посмотреть фильмы «Достать ножи», «Идеальные незнакомцы», «Плохие парни навсегда», «Меланхолия», «Полночь в Париже», «Текст», «Давай разведемся» и другие.

Где: на территории «Крокус Сити», 66 км МКАД. Ближайшая станция метро «Мякинино».

Когда: ежедневно в 22.20.

Стоимость: 800 рублей с машины. Купить можно только на сайте karofilm.ru, на месте касс нет.

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