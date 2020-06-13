Москва открыто публикует данные о смертности от коронавируса

В начале лета в столице вновь обсуждается превышение смертности. В этот раз - за май. Депздрав Москвы опубликовал открытые оперативные данные о количестве умерших от коронавируса (см. графику). Ранее так же была озвучена и статистика за апрель. Аналитика составлена с учётом новой методики Минздрава России, разработанной при активном участии московских врачей.

СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ С КАЖДЫМ ДНЁМ БОЛЬШЕ

По цифрам видно, что смертность выросла. Этого никто не скрывает. Сами власти предсказывали превышение. Пик заболеваемости «короной» случился в конце апреля и ожидаемо обернулся пиком смертности в мае. Между такими вспышками как раз проходит около 2 - 3 недель.

При этом к обычной пневмонии за май не было приписано ни одного умершего. Врачи отмечают, что отнесли к ковиду все, даже спорные случаи. Ведь в 100% смертей с подозрением на опасную инфекцию в Москве проводят патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом. Такая процедура подтверждает, что даже при отрицательном результате скорее всего причиной смерти стал коронавирус. Зараза нередко «запускала» у пациента старые болячки, от которых он уже не мог оправиться.

«Вирус стал своеобразным «катализатором» развития основного заболевания в 980 случаях (в основном болезни системы кровообращения - 843, болезни органов дыхания - 73, прочие болезни - 63)», - говорится в отчете Депздрава столицы.

Учёт цифр по умершим удалось сделать максимально точным благодаря новым рекомендациям Минздрава. В них прописан алгоритм подсчета случаев с COVID, когда он становился основной причиной смерти или наиболее вероятным толчком к обострению другой основной болезни.

Согласитесь, на манипуляции со статистикой и утаивание «реальных» данных по ковиду это совсем не похоже. Но многие продолжают ради рейтингов мусолить вирусную во всех смыслах тему. Хотя стоило бы подумать о спасенных жизнях тяжело больных горожан. А с того света московские врачи вытащили уже 65 тысяч человек.

В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ НИКОМУ НЕ ОТКАЗАЛИ

Из-за коронавируса количество смертей выросло во многих столицах мира. Но в Москве этот процент ниже (см. графику). Это объясняется тем, что в столичные больницы привозили всех, кому реально нужна была госпитализация. Несмотря на загруженность всей системы медицины, врачебную помощь, в том числе в стационаре, жители получают при любых симптомах коронавируса.

А в некоторых странах, например, в Германии в палату кладут исключительно пациентов в крайне тяжелом состоянии. Поэтому за рубежом так много смертей на дому. Для примера - 50% случаев в Италии и 25% в Америке.

В московских больницах свободные койки для людей с подозрением на ковид находились всегда. Даже в реанимации, в которой места не были заняты больше, чем на 2/3. Столица заранее подготовилась к самому худшему. У нас каждую неделю перепрофилировались дополнительные больницы и открывались временные госпитали. Сегодня оперативные данные смертности во время пандемии коронавируса показывают, что Москва все делает правильно.

Сколько умерших в столице в апреле и мае 2020-го

Апрель

11 834 свидетельств о смерти. Из них:

- 805 чел. - умерло только от COVID-19

- 756 чел. - умерло с COVID-19 - сопутствующая причина смерти

- 192 чел. - другие причины смерти.

Май

15 713 свидетельств о смерти.

Это больше - на 5 715 случаев, чем в мае 2019 (9 998) и на 5799 случаев, чем средняя смертность в мае за последние три года (9914).

Из них:

- 2757 чел. - умерло только от COVID-19

- 2503 чел. - умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус

Важно! За эти же месяцы 65 тысяч тяжело больных горожан были спасены.

Летальность увеличилась в разных городах

За время эпидемии процент скончавшихся с COVID-19 в некоторых столицах мира выглядит так*:

- Москва - 3,8%;

- Нью-Йорк - 10,7%;

- Лондон – 22,7%;

- Стокгольм - 15,2%;

- Мадрид - 21,5%.

* С учётом всех случаев, где ковид стал основной причиной смерти и случаев, где причина другая, но ковид положительный.