В Москве неизвестные обмотали йорка скотчем и бросили в мусорный бак

Вчера, 13 июня, в социальных сетях появилось объявление о собаке, найденной в районе Сокольники. Причем маленький беззащитный йорк не гулял где-нибудь во дворе, а был выброшен хозяевами в мусорный контейнер. Чтобы никто этого не услышал, собаке перевязали морду скотчем. Но та, инстинктивно цепляясь за жизнь, все равно пищала как могла.

В результате дворник и еще один мужчина, живущий неподалеку, услышали "крик" о помощи. Достали несчастное животное и отлепили липкую ленту. Это видно на видео, которое гуляет по Сети.

Комментарии в пабликах весьма ожидаемо полны возмущения.

«Люди остервенили! Озлобились на всех».

«Надо по камерам отследить».

«Страдают самые беззащитные».

Там же народ пишет, что какая-то девушка забрала песика себе. И желает йорку стать самой счастливой собакой в мире. Новая хозяйка точно ее не выбросит.

То, что йорка взяли в хорошие руки, подтверждают и гости форума «потеряшки Москвы» в Инстаграме. Там, кстати, лента обновляется несколько раз в день. Ухоженных собачек с ошейниками и с испуганными глазами находят постоянно - возле подъездов, перед магазинами, на пустырях, в парках и даже в общественном транспорте.