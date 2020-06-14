2020-06-14T13:03:50+03:00
Дом. Семья

В Москве неизвестные обмотали йорка скотчем и бросили в мусорный бак

К счастью, пес не погиб - его тонкий писк услышали случайные прохожие [видео]
Павел КЛОКОВ
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Маленький беззащитный йорк был выброшен хозяевами в мусорный контейнерМаленький беззащитный йорк был выброшен хозяевами в мусорный контейнер
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Вчера, 13 июня, в социальных сетях появилось объявление о собаке, найденной в районе Сокольники. Причем маленький беззащитный йорк не гулял где-нибудь во дворе, а был выброшен хозяевами в мусорный контейнер. Чтобы никто этого не услышал, собаке перевязали морду скотчем. Но та, инстинктивно цепляясь за жизнь, все равно пищала как могла.

В результате дворник и еще один мужчина, живущий неподалеку, услышали "крик" о помощи. Достали несчастное животное и отлепили липкую ленту. Это видно на видео, которое гуляет по Сети.

Комментарии в пабликах весьма ожидаемо полны возмущения.

«Люди остервенили! Озлобились на всех».

«Надо по камерам отследить».

«Страдают самые беззащитные».

Там же народ пишет, что какая-то девушка забрала песика себе. И желает йорку стать самой счастливой собакой в мире. Новая хозяйка точно ее не выбросит.

То, что йорка взяли в хорошие руки, подтверждают и гости форума «потеряшки Москвы» в Инстаграме. Там, кстати, лента обновляется несколько раз в день. Ухоженных собачек с ошейниками и с испуганными глазами находят постоянно - возле подъездов, перед магазинами, на пустырях, в парках и даже в общественном транспорте.

В Сокольниках неизвестные обмотали йорка скотчем и выбросили в мусорный бак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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