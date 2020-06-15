Евдокия Лучезарнова: Как пережить предательство близкого человека

О том как вылечить душевную травму от предательства близкого человека или делового партнёра и вынести пользу из такой ситуации, нам рассказала писатель и философ, автор науки ритмологии Евдокия Лучезарнова.

– Что значит предательство с Вашей точки зрения? Каковы его причины и механизмы?

– Предательство – это лишь проведение человеческих связей через сердце. Человеческие связи – это возможность понять другого человека, простить, приблизить к себе или отпустить от себя. Встретились двое людей и какой-то отрезок времени решили пройти вместе. Но один пожелал продлить этот срок, а второй решил его сократить. В результате, то, что они определили на старте, не совпало с их финишем во времени. Это сформировало огромную щель между сроком, удлинившимся у одного, и укоротившимся у другого.

Тот, у кого срок сократился, просто успел прожить раньше всё, что запланировал с данным конкретным человеком. Его информационный сгусток закончился – и он спокойно уходит. А тот, кто остаётся, начинает страдать: у него всё опускается на уровень сердца, поскольку он не сумел удержаться на уровне мозга, на уровне понимания.

– Тогда и возникает ощущение, что тебя предали, бросили как ненужную вещь…

– Да, вы правы. Но человек – не вещь, потому что имеет разум. Разум позволяет понять: предательство возникает не от того, что вы стали «ненужной вещью», а от того, что кто-то сократил срок со своей стороны: шёл и действовал быстрее, чем вы, соответственно, быстрее вас закончил это движение.

А иногда бывает так, что ваши траектории с человеком уже разошлись, но сохранилась иллюзия, что вы продолжаете идти к общей цели. На самом деле, он уже увёл вас с вашей траектории и идёт к собственной цели, а вас лишь использует. Это тоже своего рода предательство, которое важно вовремя осознать.

– Так как же преодолеть это чувство, которое приносит обиду и боль?

– Внутри времени с предательством справиться легко. Сам момент его преодоления – в работе с ритмами, так как ритм способен сократить любой срок проживания. И если уж так случилось, что вы ощутили себя покинутым, уничтоженным, потому что ушёл тот, с кем вы запланировали пройти вместе определённый путь, тогда у вас два варианта.

Первый вариант – убрать эту часть пути и восстановить её через какое-то время. Уйти со своей траектории движения к общим целям, погрузившись в события, которые вы давно откладывали и которые можно прожить с окружающими вас на данный момент людьми.

Второй вариант – если вы хотите продолжать в прежнем качестве, – корректируйте ситуацию из времени и меняйте спутника на того, который теперь пойдёт рядом с вами. Он будет немного другим, но он доделает с вами всё то, что вы не смогли завершить с предыдущим. Прежний спутник всё равно не доделает: даже если вы его насильно вернёте и заставите с вами дойти до финиша, вы не испытаете счастья.

– А как быть, если любовь к человеку осталась, несмотря на его предательство?

– Если вы любили, если вам было приятно идти с кем-то определённый отрезок времени вместе, и вдруг он ушёл, вы должны за него порадоваться, что он пройдёт свою траекторию с кем-то другим намного быстрее, чем с вами, потому что в человеческом разуме самая главная ценность – время. Мозг, прежде всего, ценит время. Внутри мозга нет пути, там есть только цели. А путь, который вы не прошли, есть у сердца, где действуют другие законы.

Работая по законам сердца, вы можете продолжить тот же путь, но вам придётся изменить спутника. Или же поменяйте свой путь до той же самой цели. Как только вы это сделаете, вы по-другому посмотрите на происходящее. И то, что вы не завершили в жизни, что не могли себе позволить, потому что были именно с тем человеком, сейчас вы можете смело совершить.

– То есть, в ощущении предательства можно найти положительные стороны?

– Ощущение предательства и само предательство – это разные вещи. Предательство – это когда ты с кем-то шёл к общей цели, а потом он, используя твои слабости, вдруг перенаправил тебя к его личной цели, или же просто бросил и ушёл.

А ощущение предательства – это довольно благое ощущение. Ты понимаешь, что уже что-то разошлось, и с этим надо срочно что-то делать. Любое предательство подвигает к действию, а действие возможно только на уровне сердца. Когда импульс доходит до сердца, мы начинаем действовать, и тогда само предательство становится стартовой площадкой, базой для достижения цели на плотном, материальном уровне.

– Реально ли самостоятельно преобразовать чувство предательства из разрушающего в продуктивное?

– Для этого вам потребуется работа не столько над собой, сколько внутри времени – овладеть такими механизмами помогает ритмология. Работа во времени поможет вам скорректировать ситуацию так, как того требуют ваши цели. Тогда вы не только избавитесь от тягостного ощущения предательства, но и начнёте новый, плодотворный этап своей жизни – обновлённым и полным сил.