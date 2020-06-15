2020-06-15T12:02:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие ограничений из-за коронавируса в Москве с 16 июня 2020: что заработает и будет открыто

Сергей Собянин объявил о снятии ограничений из-за коронавируса в Москве. С 16 июня 2020 года заработают стоматологии и музеи
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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С 16 июня в столице вновь возобновят работу летние веранды ресторанов и кафеС 16 июня в столице вновь возобновят работу летние веранды ресторанов и кафеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Москва продолжает снимать ограничения. Об очередном этапе рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. С 16 июня в столице вновь возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.

- Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Возобновляют работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки, - сообщил Сергей Собянин.

Также москвичам разрешат посещать и спортивные мероприятия, но трибуны можно будет заполнить только на 10%. Мэр города объяснил, что решения о снятии ограничений принимаются с большой ответственностью, чтобы не подвергать риску москвичей.

- Нельзя допускать неоправданный риск, но и перестраховываться тоже не следует. Поэтому при малейшей возможности мы должны возвращаться к нормальной жизни, - отметил Сергей Собянин. - Я понимал, что невозможно бесконечно держать миллионы москвичей без работы и нормальных услуг. И надеялся, что радикального, неуправляемого ухудшения не будет.

Мэр города сказал, что коронавирус COVID-19, к сожалению, совсем и окончательно победить невозможно. Горожанам придется бороться с ним долго.

Сейчас же эпидемиологическая ситуация не только не ухудшилась, но и стала значительно лучше. Сегодня Москва фиксирует снижение заболеваемости. По словам Сергея Собянина, это значит, что риск был действительно оправданным. Но коронавирус продолжает оставаться серьезной угрозой для жизни и здоровья москвичей. Мэр города сказал, что расслабляться пока рано. Поэтому продолжается масочно-перчаточный режим, нужно сохранять социальную дистанцию в общественных местах и избегать толчеи. На предприятиях и в офисах должны соблюдаться требования Роспотребнадзора и санитарных врачей.

Только цифры

- на прошлой неделе среднее число госпитализаций сократилось на 22% - с 753 до 587 случаев в день,

- количество людей, проходящих лечение в коронавирусных стационарах, за неделю сократилось на 13% - до 8500 человек,

- большой резерв свободных коек (8 800 в стационарах и 15 000 во временных госпиталях),

- сокращение количества новых случаев внебольничных пневмоний на 30% - с 706 до 493 случаев в среднем в день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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