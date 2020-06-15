Во время стрельбы на Ленинском проспекте ранены двое полицейских и таксист

Днем в понедельник, 15 июня, очевидцы сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте. По предварительным данным, ранены двое сотрудников полиции и водитель такси. Пострадавшие госпитализированы.

- На место выехала оперативная группа, - сообщили "Комсомольской правде " в главке МВД Москвы.

Как сообщают очевидцы, стрелок находился в машине, которую сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов. В городе объявлен план "Перехват". Все трое пострадавших в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, стрелок был пассажиром такси. Он вышел из машины и несколько раз выстрелил в инспекторов ГИБДД. Во время задержания он был ранен. Сотрудник полиции, защищая коллегу, открыл ответную стрельбу.

- На место происшествия выехали следователи и криминалисты и лично руководитель Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрей Стрижов, - сообщила Юлия Ивановна, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

По словам очевидцев, стрелок был за рулём машины такси.

- Мы ехали мимо и видели начало конфликта. Таксиста остановили инспекторы. Мужчина азиатской внешности что-то громко кричал и размахивал руками. Он при этом вышел из машины и был рядом с машиной ДПС. Стрельбу мы услышали, когда уже отъехали от этого места. Мы сразу с мужем стали в службу спасения звонить, - рассказала "КП" очевидец Екатерина Игнатенко.