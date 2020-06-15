2020-06-15T17:08:56+03:00
Происшествия

Во время стрельбы на Ленинском проспекте ранены двое полицейских и таксист

Объявлен план "Перехват" [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Ранивший полицейских стрелок был в машине, которую сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов.Ранивший полицейских стрелок был в машине, которую сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов.
Изменить размер текста:

Днем в понедельник, 15 июня, очевидцы сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте. По предварительным данным, ранены двое сотрудников полиции и водитель такси. Пострадавшие госпитализированы.

- На место выехала оперативная группа, - сообщили "Комсомольской правде " в главке МВД Москвы.

Как сообщают очевидцы, стрелок находился в машине, которую сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов. В городе объявлен план "Перехват". Все трое пострадавших в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, стрелок был пассажиром такси. Он вышел из машины и несколько раз выстрелил в инспекторов ГИБДД. Во время задержания он был ранен. Сотрудник полиции, защищая коллегу, открыл ответную стрельбу.

- На место происшествия выехали следователи и криминалисты и лично руководитель Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрей Стрижов, - сообщила Юлия Ивановна, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

По словам очевидцев, стрелок был за рулём машины такси.

- Мы ехали мимо и видели начало конфликта. Таксиста остановили инспекторы. Мужчина азиатской внешности что-то громко кричал и размахивал руками. Он при этом вышел из машины и был рядом с машиной ДПС. Стрельбу мы услышали, когда уже отъехали от этого места. Мы сразу с мужем стали в службу спасения звонить, - рассказала "КП" очевидец Екатерина Игнатенко.

Стрельба на Ленинском проспекте в Москве.Видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве 15 июня 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Выстрелил в глаз, стал душить и добил тремя пулями: В суде рассказали, как доцент СПбГУ Соколов убил свою возлюбленную аспирантку
Историк также отказался от адвокатов и попросил суд допросить родителей убитой жертвы. При этом на вопрос о признании вины он отвечать отказался [видео]
Новости 24
В Люберцах задержали мошенников, похитивших имущество на 7 млн рублей
Момент столкновения Ferrari со столбом у Москва-Сити попал на видео
«Московские сезоны» подготовили онлайн-программу
Сергей Кузнецов: В Москве будет расти спрос на город с приоритетом пешеходного движения
"Увеличили площадь летней веранды, чтобы принять 400 человек": гастроквартал "Депо" готов к открытию
С 1 июля в Подмосковье откроется более 100 пляжей
Город и бизнес выделят 10 млрд москвичам на шопинг
Мосгордума приняла закон о дистанционном электронном голосовании
Вовремя принятые меры позволили Москве спасти тысячи больных с COVID-19
Швыдкой: Онлайн-формат позволит провести голосование 1 июля без риска для здоровья граждан
Собянин: Московские врачи спасли 65 тысяч тяжелых больных за время пандемии
Количество парковок в Москве летом увеличится
Еще в 25 столичных поликлиниках начнут ремонт до конца июня
Северо-Восточную хорду планируется достроить в 2022 году
В Гидрометцентре предупредили москвичей о резкой смене погоды
Москвичей ожидает гроза с градом и сильным ветром
Во всех соцучреждениях Подмосковья проведут тесты на коронавирус
В Мосгордуме поддержали законопроект о проведении в городе дистанционного электронного голосования
Москвичам дали возможность самим предложить, как лучше обстроить велопрокат
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 9 июня 2020 года достигло почти 45 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 9 июня 2020 превысило 197 тысяч человек
МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе
В Госдуме прокомментировали отмену самоизоляции и пропусков в Москве
В Совфеде одобрили снятия режима самоизоляции в Москве
Собянин: Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве 23 июня
Не приезжавшая на дачу 5 лет москвичка нашла на участке склад оружия