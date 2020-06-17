Древние пирамиды случайно обнаружили на Кольском полуострове

Возможно, что скоро мы громко заговорим об исторической сенсации, на которую буквально на днях случайно наткнулись ковдорскиелесозаготовители. Случилось это в 80-ти километрах севернее города Ковдора и в 30 километрах от финской границы.

Здешние болотистые и почти что непроходимые дебри не привлекательны для людей. А потому увидеть в этих местах группу рукотворных пирамид лесозаготовители, конечно, не ожидали. Ничего не слышали, не подозревали о таких пирамидах и ковдорские краеведы. Получается, что ни пограничники, ни охотники никогда на них не натыкались?

Особенно озадачил исследователей тот факт, что ближайшее древнее поселение расположено от этой находки в радиусе 130 километров! А следовательно, люди из того поселения в древние времена не могли технически возвести в этом месте столь массивные сооружения на такомдальнем расстоянии от места своего обитания. Стало быть где-то неподалеку от пирамид находилось древнее поселение. И судя по размаху работ, поселение немаленькое. Что это за культовые постройки? Куда и по каким причинам исчезли пирамидостроители — загадка. Но наверняка следы их обитания, включая погребения, стоит искать где-то рядом с сооружениями.

В этой истории напрашивается некая ассоциация с загадочными племенами американских индейцев, также покинувших свои города, оставив потомкам свои пирамиды-головоломки. В ковдорском случае может не столь большой масштаб, но ведь как знать? Еще далеко неясно, какие древние тайны цивилизаций сокрыты в дебрях земель ковдорских.

Открытие этих ковдорских пирамид, конечно же, не на шутку растревожило научный мир. Сейчас прорабатывается план экспедиции к пирамидам исследователей, ученых. Пока что тому в известной степени препятствует пандемия, но участники экспедиции надеются, что скоро эпидемия угаснет и они смогут добраться до загадочных сооружений, провести там исследовательскую работу. Не исключено, что также скоро к пирамидам могут и прибыть туристы. Но для туристов сразу скажем, что попасть в сей район непросто, так как находится он вблизи границы. Мы, в свою очередь, постараемся в скором времени добыть максимум информации по этой истории, будем держать в курсе наших читателей.

«Комсомольская правда» уже публиковала материал «Ковдор – столица Гипербореи», рассказывая о древнем развитом государстве на Кольском полуострове, которое было уничтожено ледником около 12 тысяч лет назад. Останки этого государства в виде мощных каменных блоков строгой геометрической формы и даже каменных скульптур встречаются по всему полуострову. Находят их и в окрестностях самого Ковдора. В 2018 году экспедиции «Комсомольской правды» при содействии компании «ЕвроХим» побывала на землях Гипербореи. Рассказ о том можно прочитать здесь: https://www.kp.ru/daily/26878.4/3921203/