"Места бронировать заранее, бургеры можно есть без масок": как открылись летние веранды в Москве

Сезон летних веранд в столице обычно начинался в конце апреля, когда только-только появлялось солнце, но гостям все еще приходилось закутываться в теплые пледы. В этом году начало сезона пришлось сместить почти на два месяца из-за карантина. И вот сейчас понятно, что люди очень соскучились по такому отдыху, им хочется общения.

«КП» посмотрела, какие заведения открыли летние веранды с 16 июня (первого рабочего дня после режима ограничений).

Нет свободных мест

Веранду "Чистая линия" на Тверской решили открывать вместе с кафе 23 июня, в "Cihan Turkish Steak&Kebab" на Новом Арбате с 20 июня откроют две веранды: в цветах на первом этаже и с раздвижной крышей на втором этаже, а в "Горыныче" на Рождественском бульваре места на 16 июня забронировали за считанные часы.

Приезжаю на Белую площадь. Видно, что обедать на свежем воздухе вышел почти весь район.

И вот сейчас понятно, что люди очень соскучились по такому отдыху, им хочется общения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- К сожалению, пока мест нет, - говорит администратор в "Кофемании". - У нас "живая" очередь.

- А есть можно без масок и перчаток? - спрашиваю, глядя на посетителей за столиками.

- А как вы будете кушать в маске? Никак. Что касается рук - дезинфекторы на входе, пользуйтесь.

В "Торро Гриль" тоже нет мест, предлагают немного подождать.

- Буквально несколько минут. И сможете покушать. Бургеры можно будет есть без масок, - говорит официант.

Рядом на Лесной улице одна из самых больших веранд в Москве – 1000 квадратных метров, 400 посадочных мест, блюда из 75 корнеров фудмолла «Депо. Лесная». Владельцам пришлось увеличить площадь веранды в два раза, чтобы гости могли соблюдать безопасную дистанцию. В обычном режиме работы (после снятия всех-всех ограничений) смогут разместить здесь 800 посетителей.

Видно, что обедать на свежем воздухе вышел почти весь район.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Веранда буквально вся в цветах - настоящий летний оазис. Специально высадили более 1500 растений.

- Официанты не обслуживают? - спрашиваю.

- Нет. Мы сейчас работаем в режиме "навынос". Нужно сходить в здание "Депо", сделать заказ, получить еду и есть ее за столиками, которые мы специально раздвинули на веранде на безопасные 1,5 метра друг от друга, - рассказывает Александр Рафаилов, гендиректор гастроквартала "Депо. Лесная".

- А заходить в здание нужно в маске и перчатках? - уточняю.

- Да. Но если забыли, то можно взять у нас на входе - бесплатно. А также воспользоваться кабиной дезинфекции.

В "Макдональдсе" на Тверской еще вынесли не все столы, поэтому люди усаживаются с бургерами и картошкой фри на лавочки и клумбы.

«КП» посмотрела, какие заведения открыли летние веранды с 16 июня.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В "Tokyo" на Большой Никитской утонченная и аккуратная веранда с сансевиериями. Бронь советуют делать заранее. По вечерам на столах будут зажигать свечи, по пятницам гостей ждут вечеринки с диджеями - первая уже 19 июня. В меню появились летние новинки от бренд-шефа - ролл Тель-Авив и Майами грин, холодный суп кукси.

- Официанты работают в масках и перчатках. У нас есть для удобства гостей электронное меню - достаточно навести камеру телефона, считать Qr-код и выбрать блюдо, - рассказала Светлана Дробот, совладелец ресторана "Tokyо".

- Сколько человек может быть одновременно на веранде? - уточняю.

- 22 человека, а раньше могли отдыхать 30. Пришлось раздвинуть столы на безопасное расстояние.

- Цены изменились из-за карантина?

- Нет.

- Есть ли какие-то минусы в нынешных условиях работы?

- Жарко и персоналу сложно дышать в маске. Надеемся, что скоро все вернется в привычный режим.

В Москве открылись летние верандыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Куда еще можно сходить?

KM20

Веранда все там же – на крыше ресторана КМ20. С видом на Столешников переулок, Тверскую площадь, на Большую Дмитровку и на колокольню Храма Косьмы и Дамиана. Сюда приходят из-за вида, атмосферы и вкусного меню.

Где: Столешников переулок, 2. Ближайшая станция метро «Кузнецкий мост».

Обломов

Большая летняя веранда расположена в саду возле старинного особняка в тихом переулке в Замоскворечье. Здесь останавливается время и замирает сердце от типичного дворянского дома образца XIX века. Мягкие диваны, яркие гортензии на столах, традиционная русская кухня в меню. По пятницам по традиции чаепития с самоваром и сладостями.

Где: 1-й Монетчиковский переулок, 5. Ближайшая станция метро «Павелецкая».

«Есть хинкали, пить вино»

Веранда на 70 посадочных мест расположена в старинном тихом дворике, где удобная светлая мебель, много зелени, кресла-качалки. Есть и пледы и современные обогреватели на случай непогоды – все сделано для того, чтобы телепортировать гостей прямиком в солнечную и гостеприимную Грузию.

Где: Пятницкая улица, 6/1 стр. 1. Ближайшая станция метро «Новокузнецкая».

Центральный рынок

Столики под большими зонтиками установили перед главным входом на Центральный рынок. Сделать заказ можно навынос в любом из корнеров. Столы раздвинуты на 1,5 метра друг от друга. Посетителям нужно быть в масках и перчатках.

Где: Рождественский бульвар, 1. Ближайшая станция метро «Трубная».