Послекарантинные пробки в Москве: машин больше, чем год назад

Пробки в Москву вернулись сразу же после отмены режима цифровых пропусков. О пустых дорогах, которые были в разгар пандемии теперь можно только вспоминать. При этом количество машин с каждым днем продолжает расти.

- Количество автомобилей утром в понедельник, 15 июня было на 1% больше чем год назад. Прирост составил 30 тысяч машин, - сообщили "Комсомольской правде " в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

По прогнозам ЦОДД, сегодня вечером, 16 июня ожидаются затруднения в 7-8 баллов.

- Этот показатель выше, чем в тот же период прошлого года, - пояснили в ведомстве.

И свою роль в увеличение автотрафика сыграл коронавирус. По мнению экспертов, тенденция связана с закрытием границ. В прошлом году в это время тысячи москвичей были за границей. Сейчас же в отпуск можно отправиться только, не выезжая за пределы России. И многие выбирают для путешествий именно Москву. А значит машин этим летом в столице будет особенно много.

Напомним, с 16 июня в Москве начали работать музеи, зоопарк и летние веранды кафе.

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А как с парковками?

По данным МАДИ, количество парковочных сессий за минувшую неделю, приблизилось к показателю за аналогичный период 2019 года.

- Москва и москвичи возвращаются в рабочий ритм. Это видно и по статистике парковочных сессий. На прошлой неделе автомобилисты в Москве парковались в среднем на 16% чаще, чем неделей ранее, и на 20% реже, чем в эти же даты в прошлом году, - рассказали в пресс-службе «Московского паркинга».

Количество парковочных сессий на парковках со шлагбаумами на 54% меньше, чем до введения ограничительных мер, этот показатель вырос в 2,7 раз по сравнению с маем.