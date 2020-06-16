Пострадавших во время стрельбы в Москве полицейских наградят

Руководство МВД приняло решение о награждении сотрудников ДПС, которые пострадали во время перестрелки в Москве, на Ленинском проспекте. Об этом спустя сутки после происшествия, 16 июня, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

- Министр внутренних дел Владимир Колокольцев внесет президенту представления о награждении медалями «За отличие в охране общественного порядка» инспекторов ДПС – капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта полиции Алексея Пояркова, «отличившихся при задержании вооруженного правонарушителя», - сообщили «КП» в пресс-службе МВД России.

Но о награде полицейские пока не знают. Оба сейчас находятся в реанимации. Сергей Крылов в крайне тяжелом состоянии, его напарник Алексей Поярков – в стабильно тяжелом. Для задержания стрелка они сделали все возможное. Напомним, первым под обстрел попал Сергей. Он получил три пулевых ранения. Но даже в таком состоянии он пытался скрутить преступника. Ему на помощь пришел коллега, который и применил табельное оружие. Во время перестрелки Алексей Поярков тоже был ранен.

В результате стрельбы два сотрудника полиции получили ранения.

Стрелком оказался 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Сейчас за его жизнь борются медики. После выздоровления он сразу же отправится в СИЗО. За покушение на жизни полицейских ему грозит до 20 лет лишения свободы. Напомним, по версии следствия, Ратмир заранее планировал нападение силовиков. Действовал он один. Во время обыска в его квартире нашли дневник, в котором он просил Аллаха «забрать его к себе».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/785089" frameborder="0"></iframe> Момент нападения на полицейских со стрельбой в Москве попал на видео.

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