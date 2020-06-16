Собянин заявил об открытии ресторанов и кафе в Москве через неделю

В столице открылись летние веранды. Пока около 1000 заведений, но в ближайшее время планируют еще 2000. Мэр Москвы Сергей Собянин 16 июня посетил летнюю веранду кафе "Кофемания" на Большой Никитской улице.

- Сегодня Москва сделала очередной шаг к возвращению нормальной жизни. В городе открывается около тысячи летних веранд ресторанов и кафе. Вместе с ними возобновляет работу множество других городских организаций: от музеев и библиотек до стоматологических клиник и риэлтерских контор, - сказал Сергей Собянин.

Снятие ограничений, по словам мэра города, стало возможным благодаря сокращению заболеваемости коронавирусом. В планах открыть с 23 июня все стационарные рестораны и кафе.

- Если считать с 12 мая, то, я думаю, что раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и каждый раз в таком напряжении. Мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось, - отметил Сергей Собянин.

Сейчас на летних верандах сотрудники должны максимально строго соблюдать предписанные санитарные меры: маски, перчатки, генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, а также внеочередная дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха, измерять температуру работников.

Входя в ресторан или кафе, посетители также должны использовать маски и перчатки.

Важно

По-прежнему временно запрещено:

- проведение свадеб, юбилеев, поминок, банкетов и других массовых мероприятий;

- открытие детских и игровых зон, буфетов и салат-баров, развлекательных зон, танцполов и других мест скопления людей;

- использование кальянов.

Напомним, рестораны и кафе были временно закрыты с 28 марта 2020 года из-за коронавируса. Готовили и продавали блюда только на доставку. Возможностью работать на вынос и доставку воспользовалось 4 540 точек общепита (это на 16% больше, чем число московских кафе и ресторанов, где такая услуга была еще до ограничений).

В Москве с 9 июня были полностью отменены самоизоляция и пропускной режим. Приступили к работе парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменены ограничения на работу каршеринга.

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